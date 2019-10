Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 25 ottobre

Radio Date con tanti nuovi singoli interessanti, da Achille Lauro a Vasco Rossi (in ordine alfabetico), ecco quale musica italiana ascolteremo!

Achille Lauro fa un salto indietro di vent’anni (e avanti di 21 rispetto a 1969) e pubblica il nuovo singolo 1990, fuori il 25 ottobre, confermando la svolta nei suoni già ascoltata durante il tour.

Il brano è stato scritto da Achille Lauro (nato proprio nel 1990) che ne è anche produttore insieme a Boss Doms e Gow Tribe. Parla di un amore ossessivo e possessivo. Il sound è ispirato a La Bouche, mentre la cover rimanda a una foto iconica di Britney Spears, segnando il primo capitolo di una nuova serie di brani che reinterpretano il decennio degli anni ’90.

Nuovo singolo anche per Danti che arriva a poche settimane dall’uscita di Mettere a Posto (il primo per Time Records). Tu e D’Io sarà in programmazione radiofonica dal 25 ottobre e vede il featuring di Nina Zilli e J-Ax. Il brano è una canzone d’amore che spiega come sia possibile trovare nel partner tutto ciò che serve per essere felici: “…se ci sei tu anche Milano sembra Rio…” recita il brano.

“Volevo iniziare questo percorso da direttore artistico partendo alla grande e per questo ho chiesto aiuto a due dei miei artisti preferiti oltre che due grandi amici, Ax e Nina Zilli, che hanno interpretato il brano meglio ancora di come lo immaginavo .Io credo che le canzoni siano come i vestiti, ognuno ha il suo e quando trovi chi le sa indossare e valorizzare allora scatta la magia. Io non faccio canzoni belle che possono cantare tutti, faccio vestiti giusti che stanno bene solo a chi li sa indossare.”

Gli Ex-Otago lanciano la versione acustica de La Notte Chiama, traccia numero 8 dell’album Corochinato uscito dopo la partecipazione del gruppo al Festival di Sanremo con Solo Una Canzone. L’album raccoglie anche i tre singoli che l’hanno anticipato.

Francesco Renga pubblica a sorpresa Normale feat. Ermal Meta, già disponibile in pre order e pre save. Sarà disponibile dal 25 ottobre e verrà inserito nella nuova versione digitale dell’album L’Altra Metà.

“Tutti e due figli di una lunga gavetta, noi due, a guadagnarci giorno per giorno ogni briciola di quanto la vita ci stava offrendo, con passione, sudore e sacrifici. Ad un certo punto Ermal mi fa ascoltare una canzone che parla di quella normalità di cui tutti e due ci sentiamo parte… quella normalità che ci rende fieri e consapevoli della fortuna che abbiamo. Quella normalità abbiamo deciso di cantarla.”

Il tuo profumo è il nuovo singolo di Fred De Palma in collaborazione con la stella della musica latina Sofia Reyes. Arriverà in radio venerdì 25 ottobre. Arriva dopo il successo estivo di Una volta ancora feat. Ana Mena che è rimasta al 1° posto delle classifiche ufficiali di vendita per 8 settimane e ha conquistato il triplo disco di platino.

Grido chiama una vecchia conoscenza di famiglia, Il Cile, e annuncia l’uscita del singolo Qualcosa di Buono che anticipa l’album Diamanti e fango (in uscita il 15 novembre) a cui hanno collaborato anche Sergio Sylvestre, Nerone e J-Ax.

È già stato pubblicato il 23 ottobre Angeli, brano di Lucio Dalla proposto in versione inedita. Fa parte dell’album Lucio Dalla – Legacy Edition in uscita il 6 dicembre (già disponibile in pre order).

Questo venerdì esce anche il nuovo singolo di Vasco Rossi intitolato Se ti potessi dire. Il Komandante, in questi giorni, ha anche annunciato che in estate sarà al Circo Massimo.

Nella seconda pagina troverete la lista di tutti i singoli in uscita con i link ai nostri articoli di approfondimento.