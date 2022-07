Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 22 luglio

Radio date 22 luglio.

Penultima settimana prima che anche il mese di luglio si conclude e, se fino allo scorso appuntamento con il radio date le uscite viaggiavano su una media di 120/200 a settimana, questa volta le cose iniziano realmente a calmarsi. Per fortuna ci verrebbe da dire perché, sia per i siti di notizie che per le radio la situazione è realmente diventata ingestibile.

Questa settimana a cercare un posto al sole in questa estate torrida sono sopratutto gli emergenti. Da Santoianni a Imen Siar, ma anche qualche grande nome come i Meduza.

Siete curiosi di scoprire tutti i nomi? Cliccate in basso su continua per il Radio date del 22 luglio 2022.