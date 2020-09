Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 2 ottobre

Radio Date 2 ottobre 2020

Accantonata definitivamente l’estate, è ora di ascoltare i singoli del radio date che ci accompagneranno per questo autunno.

Nel radio date del 2 ottobre arriva Altalene, il nuovo singolo di BLOODY VINYL, Slait & Tha Supreme feat. Mara Sattei & Coez estratto dall’album BV3.

Nello stesso giorno, pubblica il nuovo singolo Destri anche Gazzelle per Maciste Dischi/Artist First che l’artista commenta così:

“Parole libere, vita che ti porta un po’ dove vuole lei, come quando ti casca il tappo del dentifricio nel buco del lavandino. Alla fine, l’unica cosa che so fare è tirare le somme quando le cose scivolano via dal mio controllo, quando il peggio è già passato anche se pensavi fosse il meglio, e che non passasse mai. E poi strillare forte, più forte che posso. Sperando che basti, e che non basti mai abbastanza.”

Gianni Bismark lancia C’hai ragione tu, in radio dal 2 ottobre. Il brano è stato scritto con Franco126 e vede l’inedita partecipazione di Emma Marrone.

Il singolo fa parte della tracklist dell’album Nati diversi: Ultima Cena, il nuovo disco di Gianni Bismark in uscita il 9 ottobre che conterrà anche Sempre in tuta con Dani Faiv prodotto da Sick Luke.

Occhi come nuvole è il nuovo singolo di Marco Sentieri, il cantautore campano terzo classificato tra le Nuove Proposte del Festiva di Sanremo 2020. Il brano è pubblicato per SWIPe Records, etichetta indipendente fondata da Marco Sentieri assieme al produttore Donato Giovinazzo.

Dal 2 ottobre in radio ci sarà anche Cartagine, il nuovo singolo di Raige, dopo una pausa in cui il cantautore si è dedicato alla scrittura per altri artisti, nomi come Luca Carboni, Tiziano Ferro, Nek, Elodie, J-Ax.

Nel radio date di questa settimana anche The Zen Circus con il singolo Appesi alla Luna, brano che anticipa il nuovo album di inediti di prossima pubblicazione.

Come di consueto, le novità non sono finite qui. Per scoprire tutti i nuovi singoli in uscita nei radio date di questa settimana e i nostri articoli di approfondimento, continua nelle prossime pagine.