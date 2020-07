Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 10 luglio

Radio Date 10 luglio 2020.

Nuovo appuntamento con il radio date, i nuovi singoli in uscita nella settimana del 10 luglio.

Questa volta la lista è davvero lunga, con gli artisti italiani che si giocano la propria carta per entrare nell’olimpo dei tormentoni estivi.

Uno che coi tormentoni estivi ha una certa esperienza è senz’altro Luca Carboni che, per il 2020, lancia La canzone dell’estate, Una canzone in fondo amara ma, nonostante l’inquietudine, l’estate, oltre al sudore, non può non spremerti anche gocce di amore e di speranza.

Mahmood scomoda Bugs Bunnty, l’iconico coniglio di Warner Bros per Dorato, il nuovo singolo nel radio date del 10 luglio in collaborazione con Sfera Ebbasta & Feid.

Il nuovo singolo di Levante (fuori il 7 luglio, ma in radio dal 10) è Sirene, racconto di un’estate sospesa come questa con pochissimo spazio per i live. Questo è un brano dolce e crudele: attraverso la metafora di una conversazione tra Levante e i suoi fan, il testo rappresenta il sogno, ma nel momento della sua disillusione.

Dopo il successo del feat. con Fedez Le Feste di Pablo, venerdì 10 luglio torna in rado Cara con il nuovo singolo Lentamente.

Lentamente è essere così in ritardo da anticipare tutti. Così in anticipo da arrivare quando gli altri vanno. Libera di perdere tempo, di prendere il tempo che serve. Scegliere di stare ai propri passi e di seguire il proprio istinto. Lentamente scandisce il mio ritmo.

Brano inedito per Deborah Iurato che propone Ma Cosa Vuoi?, canzone in cui Deborah canta la sua svolta personale, non solo da una prospettiva artistica, ma anche da un punto di vista più emotivo ed autobiografico.

Le novità non sono finite qui. Nelle prossime pagine trovate la lista completa coi link ai nostri articoli di approfondimento.