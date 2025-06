New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana. Giorgia, Rocco Hunt e Noemi, Luchè

New Music Friday 20 giugno 2025: torna sulla scena Giorgia con il brano L’unica, anticipato a sorpresa da Fiorello, mentre Rocco Hunt unisce le forze con Noemi in Oh ma. Tra le uscite più attese anche Luchè con Nessuna e il singolo firmato EL MA, Beats Again. Non mancano proposte urban e indipendenti come SPiNE di Artu10000000 con Boisié e Ivan Indovino, Instabile di Sandro Wax e L’amore di Giuda di Ilan & Vybes. In arrivo anche Giro Di Piano di JON POLLY e Alis, e anticipazioni da parte di Rkoma e Busco.

In questo articolo trovate tutte le uscite e le nostre scelte editoriali.

Naviga tra le uscite della settimana: