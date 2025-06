New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana da Generic Animal a Luv!

Settimana 24 del 2025.

New Music Friday 13 giugno 2025: meno affollata rispetto alla scorsa, ma comunque interessante per chi cerca novità fuori dal mainstream. Nuove uscite da parte di realtà indipendenti e artisti emergenti come Generic Animal, Filippo Poderini e Luvi!, mentre YOF, Samu L e Marilena De Mauro si affacciano con progetti che mescolano pop, elettronica e cantautorato. Tra le curiosità anche Hotel Monroe e la collaborazione tra Ambradea e kandrax. Arriva in radio dopo il rilascio sulle piattaforme digitali anche Bubble gum di BigMama.

In questo articolo trovate tutte le uscite e le nostre scelte editoriali. Cliccate qui se invece volete scoprire gli album italiani in uscita il 13 giugno 2025.

