E’ in radio il nuovo singolo di Zucchero La canzone che se ne va, terzo estratto da D.O.C. che arriva dopo My Freedom e Spirito nel Buio (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Il nuovo singolo di Zucchero La canzone che se ne va porta la firma dallo stesso Sugar insieme a Pasquale Panella e Daniel Vuletic.

ZUCCHERO LA CANZONE CHE SE NE VA – TESTO

Lei se ne va da me

Non ha catene al cuore

E piange lacrime di un altro dolore

Lei se ne va da me

Come un diamante fatto di sole

Prima di luce era carbone

E’ la canzone che se ne va

Non ha padroni guarda come se ne va

S’alza e se ne va

da noi

Lei che siamo noi va via

Vola e se ne va da noi

La canzone che sa di noi va via

Lei dice prendimi

Prendi il meglio di me prima che io diventi neve

Un soffio che scompare poi tornerà

Un bacio sulla pelle di notte verrà

Nel vento che si increspa al mattino chissà

E lascia un profumo che non va più via

S’alza e se ne va

da noi

Lei che siamo noi va via

Vola e se ne va

da noi

La canzone che sa di noi va via

Piangi, ridi, vivi…

ZUCCHERO LIVE

A causa della situazione attuale, i live internazionali di Zucchero previsti in Nuova Zelanda, Australia, Messico, America e Canada saranno riprogrammati.

Per quanto riguarda l’Italia, Zucchero sarà in concerto all’Arena di Verona con 14 appuntamenti live, dal 22 settembre al 7 ottobre.

In questi giorni il cantautore sta intrattenendo il suo pubblico dalsuo Lunisiana Soul Studio con versioni speciali dei suoi brani in diretta Instagram.

Foto di Robert Ascroft