Zucchero e Sting: dal 27 novembre il nuovo singolo “September”

Uscirà in radio e in digitale dal 27 novembre il nuovo singolo di Zucchero e Sting September, inedito che sarà contenuto in D.O.C. Deluxe.

Il brano è già disponibile in pre-order e pre-save e, oltre a far parte del nuovo progetto discografico di Zucchero, in uscita l’11 dicembre, sarà contenuto anche in Duets di Sting.

La collaborazione tra Zucchero e Sting nasce da un sincero e sentito sentimento di amicizia che ha radici antiche.

Nel 1991 Sting cantò in italiano il brano Muoio per te, cover del suo singolo Mad About You, con il testo riscritto e adattato nella nostra lingua da Zucchero. Il pezzo fu inserito come bonus track nelle edizioni italiane dell’album The Soul Cages e della raccolta Fields of Gold: The Best of Sting 1984-1994.

Una nuova edizione in duetto fu registrata successivamente e inserita nelle raccolte Overdose d’amore/The Ballads del 1999 e Zu & Co. del 2004.

L’ex componente dei Police ha, inoltre, interpretato il brano al Festival di Sanremo 2018.

Nel 1992 i due amici si ritrovarono insieme sul palco del Pavarotti & Friends anche per cantare La Donna è Mobile con il Maestro, Lucio Dalla e Brian May.

Nel 2009 i due artisti si sono ritrovati sul palco dello Stadio dei Pini di Lucca e hanno improvvisato un duetto sulla canzone dei Police Every Breath You Take.

Nel 2018, invece, i due amici improvvisarono una emozionante versione di Senza Una Donna, durante le celebrazioni per i 26 anni di matrimonio del cantautore inglese.

La scorsa estate, invece, Sugar e Sting hanno pubblicato un video mentre cantano una inedita versione in italiano di Fields of Gold.

ZUCCHERO E STING

D.O.C. Deluxe conterrà 6 brani inediti tra cui lo speciale duetto September. Sarà disponibile in formato doppio cd, triplo vinile, digitale e, solo in esclusiva per Amazon, in formato triplo vinile autografato in edizione limitata.

Duets di Sting, invece, a differenza di quanto comunicato precedentemente uscirà il 19 marzo 2021.

Foto di Daniele Barraco