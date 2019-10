Zucchero D.O.C. è il nuovo album di uno tra i maggiori esponenti del rock blues in Italia. Il disco, già anticipato dal singolo Freedom, arriverà nei negozi di dischi per Polydor / Universal Music Italia, l’8 novembre prossimo.

Tra gli artisti italiani più stimati nel mondo, Zucchero ad oggi conta oltre 60 milioni di dischi venduti.

Il nuovo progetto discografico arriva a distanza di 3 anni e mezzo dal precedente album, Black Cat. D.O.C. è per l’appunto un disco a “denominazione d’origine controllata”, autentico, genuino e di qualità, composto da 11 brani e 3 bonus track.

ZUCCHERO D.O.C. tracklist e autori

Prodotto da Don Was e Zucchero con Max Marcolini, D.O.C. è stato “concepito” dall’Artista a Pontremoli nella sua Lunisiana Soul e registrato tra Los Angeles e San Francisco.

Autore di quasi tutti i brani, Zucchero per la scrittura di alcune tracce dell’album ha collaborato insieme all’amico Francesco De Gregori (in Tempo al Tempo), a Davide Van De Sfroos (in Testa o Croce), a Pasquale Panella e a Daniel Vuletic (in La canzone che se ne va), Rory Graham, ovvero come Rag’n’bone Man, Steve Robson e Martin Brammer (in Freedom), F. Anthony White (noto come Eg White), Mo Jamil Adeniran (in Vittime del Cool) e l’artista scandinava Frida Sundemo (in Cose che già sai).

Ecco la tracklist dell’album:

Spirito nel buio Soul Mama Cose che già sai feat. Frida Sundemo Testa o croce Freedom Vittime del Cool Sarebbe questo il mondo La canzone che se ne va Badaboom (Bel Paese) Tempo al tempo Nella tempesta My Freedom (bonus track) Someday (bonus track) Don’t let it be gone feat. Frida Sundemo (bonus track).

Il disco è già disponibile in pre-order e pre-save. Le versioni in uscita sono 3: CD, Doppio Vinile e la versione Doppio Vinile speciale color arancio, disponibile in edizione limitata in esclusiva Amazon.