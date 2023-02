Zucchero: arrivano nuove date per il World Wild Tour (info e biglietti)

Zucchero, il famoso cantautore rock-blues italiano, ha annunciato nuove date per il suo World Wild Tour. Dopo il successo dei concerti svoltisi all’Arena di Verona, il cantante sarà a Roma, Siracusa e Reggio Emilia.

Zucchero ha iniziato il suo tour lo scorso anno in diverse città europee, tra cui Glasgow e Londra, dove ha riscosso grande successo di pubblico e di critica. Il tour ha toccato i festival più prestigiosi d’Europa e ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, sia italiani che stranieri. Adesso, il cantante si prepara a tornare in Italia per esibirsi in alcune delle più belle città del paese.

zucchero – le date

Le nuove date del tour saranno il 30 e il 31 maggio e il 2 e il 3 giugno alle Terme di Caracalla a Roma, e il 28, 29 e 30 luglio al Teatro Greco di Siracusa. I biglietti per questi concerti sono già disponibili.

A giugno Zucchero tornerà nella sua città, Reggio Emilia, per due concerti speciali il 9 e il 10 giugno alla RCF Arena. Questo sarà l’occasione per celebrare i suoi 40 anni di carriera e ripercorrere i suoi grandi successi. La RCF Arena è la più grande arena in Europa con posti a sedere, in grado di ospitare 35.000 persone per ogni show. I biglietti per questi concerti sono già in prevendita.

Lo show vedrà Zucchero esibirsi insieme ad una super band internazionale, composta da musicisti di grande talento. Insieme porteranno sul palco le emozioni dei grandi successi del cantautore, tra cui brani del suo ultimo lavoro discografico, Discover.

Zucchero è uno dei maggiori interpreti del rock blues in Italia, con oltre 60 milioni di dischi venduti. È stato il primo artista occidentale a esibirsi al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino e l’unico artista italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock nel 1994. Inoltre, ha preso parte a tutti gli eventi del 46664 per Nelson Mandela e al Freddie Mercury Tribute nel 1992.

zucchero – world wild tour

30 maggio Terme di Caracalla di ROMA

31 maggio Terme di Caracalla di ROMA

2 giugno Terme di Caracalla di ROMA

3 giugno Terme di Caracalla di ROMA

9 giugno RCF ARENA di Reggio Emilia

10 giugno RCF ARENA di Reggio Emilia

28 luglio Teatro Greco di SIRACUSA

29 luglio Teatro Greco di SIRACUSA

30 luglio Teatro Greco di SIRACUSA

Foto di Daniele Barraco