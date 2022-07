Zoda: il nuovo disco Autoritratto fra luci e ombre. Svelata la data di uscita

Il rapper Zoda torna dopo ben tre anni di silenzio con un nuovo progetto discografico dal titolo Autoritratto e in uscita in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il prossimo 8 luglio (questo il link per il pre-order).

Il disco conterrà un totale di 13 brani inediti prodotti dallo stesso Zoda, che per prepararci all’uscita dell’album ha già reso disponibili online i singoli Inferno e Pezzi da 10.

Cosa ci dobbiamo aspettare da Autoritratto di Zoda: il sound del disco

Commentando il suo nuovo progetto discografico, il giovane artista ha raccontato:

L’album è caratterizzato da sonorità Hip-Hop/Lo-fi con colori alternativi, passando dalla Trap a brani con sfumature più Punk-Rock, con un alternarsi di atmosfere cupe e psichedeliche a quelle più brillanti e morbide, lasciando trasparire anche contaminazioni elettroniche e R&B”. La prima parte del disco è quella più introspettiva e ombrosa, la seconda parte invece è quella più morbida e brillante, entrambe divise da un brano strumentale con batteria acustica e chitarre malinconiche, che trasportano l’ascoltatore nella seconda parte dell’album.

Di cosa parla Autoritratto

Zoda ha poi proseguito, parlando del significato del disco, aggiungendo:

Metaforicamente parlando la prima parte sensorialmente rappresenta l’inferno, mentre la seconda il paradiso, o almeno la ricerca di quest’ultimo.

Zoda ha inoltre da poco pubblicato anche il suo nuovo libro, La vita non è una favola, una breve autobiografia, un autoritratto, un flusso di pensieri e un viaggio introspettivo dove l’autore si rivela finalmente per quello che è. A breve l’artista ripartirà anche per presentare il suo nuovo album con una serie di nuovi live estivi.