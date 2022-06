Zecchino d’Oro 2022: 14 interpreti per 17 canzoni scritte da tanti autori. Da Ruggeri a Virginio, da Checco Zalone a Deborah Iurato

Zecchino d’Oro 2022 canzoni, autori e interpreti. Sono stati scelti i 17 piccoli che interpreteranno le nuove canzoni in gara, brani che vantano anche grandi autori del panorama musicale italiano.

Si parla di Enrico Ruggeri, Virginio, Checco Zalone, Elio e le storie tese con Filippo Pax Pascuzzi, Margherita Vicario, Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia, Antonio Iammarino e Deborah Iurato.

I 17 piccoli interpreti provengono da 11 diverse regioni d’Italia e daranno voce alle 14 canzoni in gara in questa 65ª edizione. Lo spettacolo andrà in onda su Rai1 a novembre con la direzione artistica di Carlo Conti.

I brani selezionati per lo Zecchino d’Oro 2022 sono stati scelti tra 550 proposte arrivate in Antoniano a seguito del bando autori.

Le canzoni selezionate sono state scelte da una giuria composta, oltre che dai rappresentanti di Antoniano, anche da alcuni volti noti dello spettacolo, come Cristina D’Avena, Albi de Lo Stato Sociale, Andrea Mariano dei Negramaro, ed esponenti della stampa musicale, insegnanti, musicoterapeuti e neuropsichiatri infantili. I brani saranno raccolti in una compilation firmata Sony Music Entertainment, con la direzione musicale di Lucio Fabbri, e verranno distribuiti nel corso dei prossimi mesi anche sulle piattaforme digitali.

Sono canzoni che affrontano diverse tematiche sempre più comuni tra i bambini. Tra questi il desiderio di diventare grandi in fretta, godersi i momenti insieme al proprio papà, la bellezza della diversità e la preoccupazione ambientale.

Al loro fianco ovviamente ci sarà il Piccolo Coro dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni.