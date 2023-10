YTAM dà il benvenuto al pubblico nel suo nuovo “Hotel Corallo”

Disponibile in tutti i digital store da venerdì 27 ottobre, “Hotel Corallo” (Columbia Records / Nigiri) è il nuovo album di YTAM, che invita l’ascoltatore – già dall’Intro – a tuffarsi nell’oceano di sonorità che caratterizzano le dieci tracce del disco.

Con le produzioni di okgiorgio e gli arrangiamenti che ricordano gli anni ’60/’70 e il rock’n’roll, rivisitato in chiave moderna, “Hotel Corallo” è un concentrato di nostalgia e invenzioni, dedicato a cuori rotti e scocciati, in cerca di un nuovo inizio.

YTAM, “Hotel Corallo”

L’album è una commedia romantica, il revival di un musical cult fatto di temi trattati con freschezza, un pizzico di ironia e sfacciataggine alla Elvis.

Ed ecco che “Hotel Corallo” – così come le onde di una mare prima in tempesta e poi calmo – alterna riflessioni sull’amore vitale ed elettrizzante e sulla voglia di vivere e di uscire dalla propria comfort zone, ma parla anche di rapporti difficili con i propri familiari, arrivando a esplorare le contraddizioni e la superficialità di una generazione alla costante ricerca del proprio posto nel mondo.

“Hotel Corallo è un viaggio che ha come destinazione la meta dei sogni, un posto in fondo al mare dove tutto è possibile, a metà tra la realtà e l’immaginazione. Raggiungere l’Hotel Corallo ha però un prezzo.

Il disco ruota attorno al tema del cambiamento e alla voglia di uscire, di abbandonare l’acquario sicuro in cui siamo abituati a vivere per buttarsi in un mare che incuriosisce e fa paura allo stesso tempo. Hotel Corallo è dunque un posto reale, ma è anche il tuo luogo dei sogni… è dove anche gli squali sorridono”.

YTAM, “Hotel Corallo”: la tracklist

Intro Elettrico BlaBlaBla WOW POV (feat Sami River) La Verità 2 o 3 Minuti Hotel Corallo Millennial Ninna Nanna Triste

