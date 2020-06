Youngboyfran: sfogo e ironica autocelebrazione nel singolo “9”

E’ uscito per l’etichetta veneziana MVPmusic, con distribuzione The Orchard, 9, il nuovo singolo di Youngboyfran che arriva poco dopo la pubblicazione di RA.

Il brano, prodotto da Diuha, è un’autocelebrazione, aggressiva e liberatoria che il giovane artista spiega così:

9 è accompagnato da un videoclip diretto da Alessio Pavan, con gli effetti speciali creati dall’artista statunitense Creature. Youngboyfran appare circondato da alcuni compagni di MVPmusic.

Youngboyfran, il cui vero nome è Francesco De Majo, è un rapper nato nel 1994 a Venezia.

Dal 2012 a oggi ha vissuto a Milano, Barcellona, Londra e, fino a circa un anno fa, a Los Angeles. Queste esperienze di vita hanno contribuito a creare un immaginario musicale che ha attinto da vari stili fino a concentrarsi sulla trap americana.

“Sono sempre stato a favore del ‘Less Is More’ e in America vedo questa attitudine in quasi ogni produzione: non servono chissà quali cose per rendere un pezzo intrigante e coinvolgente così in ‘9’ ho puntato tutto su piano e 808 senza farmi troppe idee su cosa mettere dopo. È un pezzo semplice, conciso e diretto, come dovrebbe essere un pezzo che parla di rabbia e di riscatto.”