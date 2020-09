Sarà disponibile dal 6 novembre l’album di debutto di Young Signorino Calmo (Subsound Records / Narcotica). Si tratta dell’atteso progetto del giovane rapper che un paio di anni fa ha sorpreso tutti con brani totalmente surreali ed estremi.

L’album Calmo è conseguenza di un nuovo percorso, iniziato idealmente con la collaborazione con Vinicio Capossela per il singolo +peste, uscito a inizio 2020.

Questo strano e difficile anno per Young Signorino rappresenta una sorta di rinascita. Una nouvelle vague artistica palesata con i singoli Mon Amour e Rockstar Mai (ne abbiamo parlato Qui e Qui). Una decisa virata verso una forma di rap cantautorale / conscious.

Nuove sonorità per un percorso strano, insolito e decisamente arzigogolato e sul quale con Calmo proveremo a capirne di più. Per ora sappiamo che le produzioni sono curate da Samura.

“L’album CALMO è il mio primo in assoluto. Ho aspettato molto prima di compiere questo passo, perché sentivo la necessità di sperimentare e osare, prima di definire una mia identità artistica. CALMO è il prodotto di una mia maturazione personale e musicale, un album molto autobiografico, che raccoglie la mie esperienze, il mio passato e presente, gli eventi che mi hanno formato e soprattutto le mie emozioni. È un album in cui è facile rispecchiarsi, perché parla di vita.”

Queste le parole di Young Signorino. Il rapper prosegue.

“Le sonorità sono morbide, eteree e delicate, tipiche del genere ‘cloud’, che rispecchiano il mood dei testi e delle tematiche. Il titolo CALMO, che è anche un pezzo dell’album, è sia un mantra, una parola che mi ripeto spesso quando ho i periodi ‘no’ e quando sento che le cose non vanno come vorrei, sia come ho deciso di vivere: CALMO.”