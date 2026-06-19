19 Giugno 2026
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Andrea Solaini
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19 Giugno 2026

Young Hash cambia direzione: “Stamm Chin” mostra il suo lato più esplosivo

News di Andrea Solaini
Young Hash Stamm Chin nuovo singolo
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Young Hash torna con Stamm Chin, il nuovo singolo in uscita oggi per Columbia Records Italy / Sony Music Italy. Dopo San Nicola, il rapper barese sceglie una direzione diversa e punta su un brano più immediato ed energico.

La nuova traccia si muove su sonorità estive e ritmi coinvolgenti. Inoltre, il ritornello punta a restare in testa fin dal primo ascolto. Tra barre taglienti e sicurezza, l’artista mette al centro tutta la sua attitudine.

Young Hash passa dall’introspezione all’energia

Con Stamm Chin, Young Hash mostra un volto differente rispetto al precedente singolo. Se San Nicola raccontava il legame con la propria città, questa volta il focus è tutto sull’impatto e sull’energia.

Il cambio di registro arriva in modo naturale. Infatti, il rapper passa da atmosfere più personali a un brano costruito per colpire subito. Così conferma una versatilità che sta diventando uno dei suoi punti di forza.

Chi è il rapper barese Young Hash

Young Hash è uno dei nomi emergenti della nuova scena pugliese. Cresce ascoltando la trap americana. Tuttavia, decide presto di adattarla alla propria realtà.

Nelle sue canzoni trovano spazio modi di dire, cadenze e riferimenti tipici della Puglia. Il risultato è uno stile diretto, tecnico e riconoscibile. Allo stesso tempo, l’artista mantiene una forte vena ironica.

Tra gli elementi più caratteristici c’è il celebre adlib “ADAVER”. Nel tempo è diventato un vero marchio di fabbrica. Inoltre, rappresenta perfettamente il legame tra identità territoriale e personalità artistica.

La Puglia al centro del suo immaginario

L’universo di Young Hash prende spesso le distanze dai cliché più tradizionali della trap. Le figure tipiche del genere diventano così “La Pupa” e “La Zia”.

Invece di diamanti e abiti di lusso, l’artista racconta cene di cozze, crudi di mare e giornate vissute sul lungomare. Così costruisce un immaginario legato al Sud e alla sua quotidianità.

Anche con Stamm Chin, questa identità resta ben presente. Però viene accompagnata da un sound più diretto e da un approccio decisamente più esplosivo.

All Music Italia

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