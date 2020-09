Yosef: dopo “Tevere” e “Tra le Nuvole Tour” è ora il momento di “Cadillac”

Uscirà per Artist First il prossimo 25 settembre Cadillac, il nuovo singolo del cantautore italo-tunisino Yosef, che nel 2016 ha preso parte a The X Factor UK.

Il brano arriva dopo il discreto riscontro del precedente brano Tevere feat. Michele Canova (ne abbiamo parlato Qui), a cui è seguito Tra le nuvole tour. Non una classica tournée, ma un piccolo viaggio musicale in cui l’artista e il suo staff hanno realizzato video live da punti panoramici elevati in metropoli significative.

La prima tappa è stata girata a Milano sul rooftop del The Street Duomo.

“Milano è la mia città, lo sfondo di una vita. E ci sono parti di me incastonate tra i vicoli di Brera, baci rubati in corso Buenos Aires e addii che non avrei mai voluto dire in Stazione Centrale.

Ogni volta che fermo il tempo e raccolgo insieme i frammenti di me sparsi per Milano, nasce una nuova canzone.”

E’, poi, seguito Torino.

L’ultima tappa è stata girata a Roma dal regista Salvatore Urso presso la terrazza de La Griffe Gallery Hotel in via Nazionale e dai ponti sul Tevere. Ad accompagnare la voce di Yosef al pianoforte il musicista Luca Cirillo.

YOSEF

Il 25 settembre è prevista l’uscita del nuovo singolo Cadillac.

“Ci sono treni che perdiamo, altri che aspettiamo a lungo, senza avere la certezza che ci sarà posto anche per me. Allora nell’attesa di correre sui binari verso chissà dove (non è vero, so benissimo dove voglio andare!), ritorno sulle vie già percorse, per riassaporare tutto quello che è stato, per capire chi sono quando sono libero di scegliere le mie strade.

A piedi o su una Cadillac.”

Lo scorso 10 agosto Yosef ha scritto un post su Instagram che indirettamente annuncia che sta lavorando all’album d’esordio.

“In questi mesi sono cambiate tante cose. Ho lavorato su me stesso e sulla mia musica.

Ho combatuto con gli eventi, ho abbracciato le mie origini e accettato chi sono.

Adesso posso dirvi che in una cartella del mio computer ci sono delle tracce che raccontano la mia storia.

Prima di pubblicarle passerà del tempo.”

Foto di Whatever Milan