Ylenia Iorio canta un amore al femminile nel brano “Marielle”

Dopo la partecipazione come giudice alla scorsa edizione di All Together Now, Ylenia Iorio torna alla musica pubblicando il singolo Marielle.

La canzone è disponibile sulle piattaforme digitali dal 16 maggio 2020; ed è un inno dedicato ad un amore tutto al femminile.

Marielle è un brano diretto e travolgente, che si ispira al triste destino di Marielle Franco. Maré è stata una politica e attivista brasiliana, che ha combattuto per la difesa dei diritti umani e della comunità LGBT. Nella sua vita, è stata vittima della violenza nelle favelas; e la sera del 14 marzo 2018 è caduta vittima di un agguato.

La canzone parla di una guerra che è fatta di resistenza e speranza…

“Maré Maré Maré, com’eravamo giovani, com’eravamo poveri, com’eravamo liberi. Ti ricordi le case a Maré, non c’erano pareti, ma un tetto coi pianeti steso sopra di noi. Le madri di Maré crescono 100 figli, dispensano consigli a quelli come noi. La polizia a Maré ci ha sempre fatto piangere, un sangue misto a lacrime, un sangue misto a lacrime“.

Ylenia Iorio riparte con Marielle

Ylenia Iorio fornisce un’interpretazione del testo sentita e potente. La cantante, che nel 2015 ha partecipato all’edizione albanese di X Factor, racconta che “Marielle è arrivata nella mia vita in un momento poco felice. È stata una mano tesa alla quale mi sono aggrappata con tutta me stessa, una colla per rimettere insieme i miei cocci sparsi qua e là“. Ylenia prosegue: “Ho conosciuto chi l’ha scritta al CET di Mogol ed un pomeriggio, nella Stanza Rossa di Battisti l’ho cantata per la prima volta. Da quel momento è nata la magia“.

Marielle è stata scritta da Eugenia Martino; e con questo brano, Ylenia Iorio si è aggiudicata la nona edizione del Premio Donida (qui potete leggere il nostro articolo). Per conoscere meglio Ylenia o restare aggiornati su di lei, potete visitare la sua pagina Facebook e il suo profilo Instagram.