E’ uscito Nebbia, il nuovo singolo del giovane rapper Yem, uscito su etichetta Polydor / Universal Music.

Yem è il nome d’arte di Lorenzo Iemmi, artista originario di un piccolo paese della bassa padana. Per evadere dalla noia della vita di provincia, durante gli anni dell’adolescenza si avvicina al rap. La sua vena compositiva lo ha portato all’etichetta Arcade Army Records che lo ha coltivato guidandolo all’esordio discografico.

“Vivo nella nebbia, nel nulla, ho l’ansia, gli amici, questo pezzo lo dedico a loro, a chi mi sta vicino e ci crede come me, facciamo in modo che questa nebbia non ci blocchi, ma che sia solo un muro immaginario da sfondare.

Nebbia ti trasporta nella realtà della bassa reggiana, tra i ragazzi che festeggiano per il più piccolo dei traguardi, ma bloccati dalla nebbia che li tiene schiavi.”