X Factor: i paradossali Ken la Fen con “Il calvo” (e i peli della f**a) entusiasmano Fedez e pubblico

X Factor Ken La Fen Il Calvo e i peli della… testo e video di una delle esibizioni più trash emozionali della storia del talent show.

Come ogni anni a X Factor succede anche questo. In questo caso arriva un gruppo abruzzese (per la precisione Penne e Farindola) composto da cinque musicisti e un angelo (sì, avete capito bene, un angelo), cantano un brano ironico intitolato “Il Calvo” e dedicato ad una strana ricrescita di capelli che Patch Cutanea levati proprio, e nonostante non passino alla fase successiva, i Bootcamp, diventano virali su social e web.

Del resto la band appena arrivata ha colpito subito per un look strambo che potete vedere nella foto di copertina di questo articolo (opera di Virginia Bettoja). A questo si è aggiunta la figura di un angelo praticamente inutile (“dicono che sono la loro musa ispiratrice, ma io non ne sono contento“, ha risposto ad Ambra).

Il paradosso nasce quando parte il brano totalmente ironico e dal testo dissacrante in cui ad un calvo spuntano in testa, ebbene sì, i peli della f**a.

Risultato? Francesca Michielin rimasta di stucco, Ambra contrariata e per nulla divertita, Fedez contagioso con una risata irrefrenabile che è durata per tutta l’esibizione.

Risultato dell’audizione? il sì di Fedez e Morgan, il no secco di Ambra e Dargen D’Amico che spiega che nessuno dei giudici in questo momento della vita è abbastanza equilibrato per gestirli.

In ogni caso i Ken La Fen si sono fatti notare, un po’ come fecero Cecco e Cipo anni fa, e il mondo del web sembra adorarli.

Il video della loro esibizione ha quasi raggiunto mezzo milione di Views su YouTube e quasi 140.000 su Tik Tok. Tra l’altro sul YouTube della band, dove è possibile trovare tra l’altro altre “assurdità” come “Possiamo essere trap“, “Che bello essere fr**i“, “Ho sposato un Rom” e “La Kimica“, ha superato 2.300 iscritti.

Trovate qui la loro pagina Instagram, qui quella Tik Tok e qui il loro canale YouTube. Se invece volete conoscere il testo de I peli della…, ehm, de “Il Calvo” e vedere il video dell’esibizione, cliccate in basso a destra su continua.