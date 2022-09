X Factor 16: Jacopo Rossetto in arte Jaco porta “Il mondo” di Jimmy Fontana nel mondo della musica elettronica

X Factor Jacopo Rossetto in arte Jaco Il mondo. Può una canzone uscita nel 1965, quasi 60 anni fa, suonare ancora moderna e attuale? Sì, le grandi canzoni hanno questo dono e lo ha dimostrato nella terza puntata delle Audition del talent show di Sky, Jacopo Rossetto.

Jacopo viene da Venezia ed ha iniziato ascoltando tantissima musica grazie ai genitori. Il padre ha sempre suonato blues e sua madre cantava in un coro. Definisce il suo genere “cantautorato elettronico”, nome che non gli piace ma sta cercando una nuova definizione. Si presenta così:

“Sono a X Factor perché ho vissuto la musica sempre in maniera molto solitaria e quindi mi affascina l’idea di poter aprirmi un po’, e ci sto provando, mi affascina moltissimo. Non ho grosse aspettative per il mio percorso, mi pare che il mood con cui mi esibisco sia abbastanza specifico e quindi non per tutti… ma sarei molto felice di cambiare idea“

Il brano che ha scelto è Il mondo di Jimmy Fontana, uno dei brani italiani più noti, per l’appunto, nel mondo.

Riceve la standing ovation dal pubblico e 4 sì dai i giudici. Fedez ci trova tanta raffinatezza e il Producer Dargen va nel tecnico facendo notare quanto è stato bravo nel fare quello che ha realizzato. Ad Ambra ha fatto lo stesso effetto di quando Elisa spogliò Almeno tu nell’universo.

X Factor Jacopo Rossetto Il mondo

