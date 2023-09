X Factor: pronta a diventare virale Elisabetta Mattia con “Sorridi alla vita” (…ma i giudici non sorridono a lei)

Elisabetta Mattia sorridi alla vita testo e video del brano che ha destabilizzato i giudici di X Factor.

è una cantautrice pop, nata a Torino il 22 Settembre 1990, con una missione chiara: diffondere gioia di vivere, entusiasmo, ottimismo e incoraggiamento attraverso la sua musica ed è con questo obiettivo che è arrivata sul palco di X Factor 17 nella prima puntata di audizioni.

Andiamo a scoprire meglio la storia di questo vero e proprio uragano.

Elisabetta Mattia la storia

Fin da giovane, ha mostrato una passione innata per lo spettacolo, in particolare per il canto e la recitazione. A soli 5 anni, ha iniziato a esplorare questo mondo affascinante. Nonostante le limitate risorse, Elisabetta ha intrapreso un percorso di studio autodidatta nel canto, che l’ha portata a raggiungere un diploma in Canto e Recitazione presso la Fondazione Teatro Nuovo di Torino nel 2015, ottenendo il massimo dei voti. Successivamente, ha continuato ad affinare le sue competenze partecipando a vari stage di canto e recitazione.

La sua musica è un riflesso del suo spirito luminoso. Ogni canzone rappresenta un progetto unico e speciale, sia a livello testuale che musicale, con una costante attitudine gioiosa, allegra e determinata. Elisabetta Mattia ha scelto di non toccare mai sonorità cupe, tristi o nostalgiche, ma piuttosto di abbracciare il potere della positività attraverso le sue melodie.

La sua carriera ha visto la partecipazione a diversi concorsi nazionali ed internazionali. Nel 2018, si è classificata al terzo posto al concorso “Voice in Town” di Torino, esibendosi con emozionanti cover di brani come “Beautiful That Way” di Noa e “La Felicità” di Simona Molinari. Nello stesso anno, ha raggiunto le semifinali del concorso “Area Sanremo Tour“, presentando con orgoglio il suo primo inedito, “Accendi La Tua Luce“.

Nel 2017 e nel 2018, ha tenuto apprezzati concerti a Torino in occasione della Festa della Musica, guadagnandosi il favore del pubblico. Nel 2020, Elisabetta ha siglato il suo primo contratto con l’etichetta discografica San Luca Sound di Manuel Auteri e Renato Droghetti, dando il via alla pubblicazione di diverse canzoni.

Il 6 luglio di quell’anno, ha lanciato il singolo inedito “Stop Being Them“, e il 4 settembre ha avviato il suo progetto “I Miniconcerti“, condividendo performance sul suo canale YouTube e sui social media come Facebook e Instagram. Il 28 settembre dello stesso anno ha rilasciato il suo primo EP di cover, semplicemente intitolato “Elisabetta Mattia“, seguito il 9 novembre dal suo secondo singolo, “Sorridi Alla Vita“, che ha presentato con orgoglio durante l’evento “Sanremo Giovani“.

Il 2 luglio 2021 è stato un giorno memorabile per la cantautrice ha lanciato il suo primo album di brani inediti, “Gioia kaleidoscopica“, un disco che racconta in ogni traccia una gioia costruttiva, offrendo un messaggio di speranza e positività.

Elisabetta mattia SORRIDI ALLA VITA video e testo

Guido la mia macchina

e non capisco perché

La gente è così triste e arrabbiata

Ma una soluzione c’è

Sorridi alla vita ogni giorno di più

Prendi sempre il meglio che lei ti darà

Sorridi alla vita ogni giorno di più

Ricorda che ogni problema si risolverà

È un’antica ricetta, una medicina top

Forza, provala e vedrai che non potrai più dire stop

È il tuo stile di vita, sei sicuro che

Ogni volta che vorrai sarà vicino a te

Sorridi alla vita ogni giorno di più

Prendi sempre il meglio che lei ti darà

Sorridi alla vita ogni giorno di più

Ricorda che ogni problema si risolverà

Vivi con leggerezza, lei ti aiuterà

A vedere le cose più in profondità

La vita è pura energia, non permettere che

Tristezza e pessimismo siano parte di te

Non è un gesto stupido, è consapevolezza

Che con il tuo sorriso tu porterai bellezza

Ritornello

Sorridi alla vita ogni giorno di più

Prendi sempre il meglio che lei ti darà

Sorridi alla vita ogni giorno di più

Ricorda che ogni problema si risolverà

Sorridi alla vita, a a

Sorridi alla vita, a a

Sorridi alla vita, a a

Sorridi alla vita, a a