Quante copie hanno venduto i talenti lanciati da X Factor? Guida Marco Mengoni seguito da Måneskin e Giusy Ferreri

Sono solo due i talent show di successo in Italia. Due programmi, uno made in Italy (Amici di Maria De Filippi) e l’altro format internazionale (X Factor). È proprio da qui che negli ultimi 15 anni sono stati lanciati alcuni degli artisti di maggior successo del panorama musicale, soprattutto pop, italiano. Ma quanto hanno venduto i talenti lanciati da X Factor nel tempo?

Il programma ha debuttato nel marzo del 2008 su Rai 2 con la conduzione di Francesco Facchinetti e una giuria formata da Simona Ventura (che volle fortemente un’edizione italiana del programma), Morgan e Mara Maionchi.

Dalla quinta edizione si è trasferito su Sky dove ha visto alla conduzione per dieci anni Alessandro Cattelan e, nelle ultime due edizioni, la vincitrice della quinta edizione, Francesca Michielin.

A differenza di Amici, format tutto italiano che inizialmente si occupava di diverse materie del mondo dello spettacolo (canto, ballo, recitazione e persino conduzione in alcune annate), X Factor è sempre stato incentrato solo sul canto partendo da subito con una major ad occuparsi degli artisti usciti dal programma, la Sony Music Italy (da quest’anno Warner Music).

Questo ha permesso al programma di essere credibile discograficamente sin dall’esordio mentre il talent show ideato da Maria De Filippi ha dovuto ingranare la marcia e mutare negli anni prima di riuscire a guadagnare credito nella discografia. Un’affermazione che, tra l’altro, è partita più o meno nello stesso periodo del lancio di X Factor in Italia.

Ma quali sono gli artisti di maggior successo lanciati nelle 16 edizioni che sono andate in onda fino ad ora? E quale talent show ha fatto vendere il maggior numero di dischi? In attesa di approfondire Amici di Maria De Filippi in un articolo in uscita nei prossimi giorni, andiamo a scoprire i talenti lanciati dal programma che hanno ottenuto certificazioni.

