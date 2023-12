X Factor 2023 finale, Sarafine determinata, Il Solito Dandy sorpreso, Maria Tomba sognante e gli Stunt Pilots multitasking

X Factor 2023 finale, abbiamo incontrato i quattro finalisti su zoom questa mattina. Partiamo dalla fine di questa chiacchierata virtuale. Che vinca Maria Tomba conclude Il solito Dandy, questa è l’atmosfera serena e senza competizione che ci restituisce questo incontro.

Sarafine, Il Solito Dandy, Stunt Pilots e Maria Tomba domani sera alle 21:15 si contenderanno la finale dello show. Quest’anno niente Forum per la finale, l’evento si svolgerà al Teatro Re Power che ha ospitato tutti i precedenti live.

Ogni finalista ha avuto modo di raccontare il percorso dentro il talent e fare delle riflessioni sul futuro:

Maria Tomba racconta della sua passione per la musica nata insieme al padre ascoltando il coro in chiesa, i suoi studi in ingegneria lasciati e la volontà di intraprendere in maniera professionale questo mestiere, X Factor è il suo trampolino di lancio. È molto felice del suo inedito che ha scritto facendo ricorso alla sua biografia, la sua scrittura procede per immagini e la aiuta a prendere con leggerezza la vita. Alla domanda di future collaborazioni con artisti veneti famosi: si augura di collaborare in futuro con i suoi colleghi… Sangiovanni e Madame. In finale duetterà con M¥SS KETA per mostrare un altro lato del suo progetto musicale.

Sarafine è determinata a costruire un progetto solido, non appena terminerà l’esperienza di X Factor è pronta a costruire un team per iniziare a fare dei live in Italia e anche all’estero. Ha portato molte versioni di quello che può fare e adesso si concentrerà per percorrere una direzione. Non vede l’ora di duettare con gli Ofenbach (duo francese).

Il Solito Dandy è a suo agio e felice di essere arrivato fin qua, ha scoperto con piacere un suo lato performativo … che non aveva mai indagato a fondo. Duetterà con Francesco Gabbani, dicendo è stato un bellissimo incontro umano e musicale. Il suo inedito nasce in un momento di estrema felicità, un amore che è alla base di tutto praticamente…

Gli Stunt Pilots raccontano del loro inizio in uno studio di registrazione piccolo e poco accogliente nella provincia milanese, quello che si aspettano in futuro è di continuare ad arricchire la loro fan base facendo concerti, per lo più all’estero, continuando così il percorso iniziato ad X Factor conservando la capacità del multitasking che hanno acquisito nel talent. Felici di aver incontrato Omar Pedrini di cui sottolineano l’umiltà, si esibiranno con lui nella manches duetti della finale.

Tutti i finalisti inneggiano alla vittoria di Maria Tomba, non si sa se questa cosa porterà bene o male…a noi non ci resta che augurare… Che vinca il migliore!

Ecco cosa succederà domani sera….