La conferenza stampa di X Factor 2023: Morgan e Francesca Michielin confermati ai live… diversi i cambiamenti!

XF17 Conferenza stampa di X Factor 2023. Al Teatro Litta di Milano, sono state rivelate informazioni per gli appassionati del talent show di Sky in partenza il 14 settembre.

Una delle notizie più attese riguardava la partecipazione di Morgan ai Live di X Factor dopo il turpiloquio del concerto di Selinunte in cui offendeva uno spettatore (ne abbiamo parlato qui) La sua presenza è stata confermata, una decisione che ha destato molta curiosità dopo le scuse pronunciate precedentemente dal giudice. Tuttavia, ciò che ha reso più “credibili” le sue scuse è la donazione (già avvenuta) alla Casa Arcobaleno di Milano che permetterà la ristrutturazione di quattro appartamenti dedicate alle vittime di omofobia cacciate dai nuclei familiari. Un gesto di grande generosità che dimostra l’impegno di Morgan verso la causa e che ha placato gli animi dei dirigenti Sky visto il loro continuo impegno sull’inclusività.

Un altro punto saliente della conferenza è stata la conferma della partecipazione di Francesca Michielin come conduttrice di X Factor 2023. La cantante sta affrontando un periodo di salute complesso che ha causato l’annullamento dei suoi impegni lavorativi ma nonostante oggi non fosse presente tornerà a breve a presentare i live.

L’edizione di quest’anno, inoltre, promette di portare alcune novità intriganti. La selezione dei “talenti” è stata ripensata, con l’obiettivo di evitare che il vincitore o la vincitrice siano già “decretati” fin dall’inizio, come è successo in passato con I Santi Francesi. Inoltre, rispetto allo scorso anno, i giudici selezioneranno i loro talenti durante la prima puntata dei Bootcamp formando i propri roster, torneranno gli Home Visit offrendo l’opportunità di una migliore conoscenza tra concorrenti e giudici – ricordiamo la non simpatia iniziale tra Ambra e i Tropea, per esempio.

Morgan sembra a suo agio e pronto ad argomentare le proprie risposte, anche se da’ l’impressione di dover dire sempre qualcosa di scomodo, Ambra risponde con una sottile ironia alle domande sulle quote rosa di X Factor dicendo di appartenere alla categoria “essere pensanti” quindi di non sentire assolutamente una sottomissione. Fedez appare riflessivo, quasi scocciato e Dargen D’Amico prende in giro i colleghi trovando una spalla in Morgan.

X Factor 2023 Le dichiarazioni dei giudici

Ambra ironizza sul fatto che lei qualsiasi cosa faccia se inizia ballando e poi canta T’appartengo va tutto bene. Non nega il fatto che vedremo dei confronti anche duri con gli altri giudici ma è soddisfatta del percorso e il suo intento è trovare “gente che porta vita ed è pronta a sbagliare”. Ironizza anche sul fatto che ha fatto 4 dischi e che però tutti si ricordano solo una canzone…

Fedez conferma che “si è sentito cambio di linea rispetto alla ricerca progetti di connotazione specifica”. Questo significa che arrivando “diamanti grezzi” bisognerà fare un lavoro più approfondito.

Dargen D’Amico sottolinea il lavoro complesso da fare per il programma di intrattenimento e ricerca brani che sono in grado di emozionarlo.

Morgan alla domanda sulla musica di X Factor risponde che “la musica sta da un’altra parte non in televisione”, un modo provocatorio per dire che comunque è un programma televisivo con delle dinamiche che non sempre favoriscono la musica e il tempo della preparazione ma sicuramente le canzoni hanno importanza soprattutto gli inediti che dal loro ingresso (voluto da lui e Simona Ventura) hanno canalizzato l’attenzione delle case discografiche. Inoltre il giudice con più vittorie nella storia di X Factor cerca concorrenti che possano esprimere se stessi attraverso la loro voce.

Per quanto riguarda i generi musicali, il palcoscenico di X Factor 2023 accoglierà una varietà di stili, tra cui il pop e il teatro canzone, promettendo una diversità che anche se naïf susciterà interesse. Infine il passaggio da Sony a Warner interessa soprattutto a Morgan che si augura di pubblicare qualcosa visto che la Sony non gli da retta… per la Sky è un normale avvicendarsi di case discografiche ma hanno rapporti anche con la Sony. Confermata la partnership con RTL.

X Factor 2023 Il meccanismo di gara

Dopo le tradizionali Audition (14, 21 e 28 settembre, sempre su Sky e NOW), in cui gli artisti si esibiranno e presenteranno il proprio progetto musicale con la speranza di ricevere come sempre almeno 3 sì per poter proseguire, arriveranno i Bootcamp (5 e 12 ottobre).

In questa fase i quattro al tavolo, per la prima volta nella storia di X Factor, sceglieranno in prima persona i 12 artisti protagonisti del proprio Bootcamp con un nuovo criterio di selezione che permette ai giudici di comporre personalmente la propria squadra senza distinzioni tra solisti e band: i giudici rivedranno le esibizioni dei 48 concorrenti passati alle selezioni delle Audition suddivisi in 4 gruppi da 12 con un meccanismo che prevede per ognuno di loro la possibilità di selezionare 3 concorrenti alla volta da ognuno dei 4 gruppi; sarà la sorte a stabilire chi sarà il primo giudice ad effettuare la propria scelta.

Quindi, il 19 ottobre, ogni giudice ritroverà i propri artisti arrivati fin qui nelle Home Visit che si svolgeranno al chiuso, nell’intimità del rapporto tra giudice e artista, dalle quali emergeranno i 12 concorrenti ufficiali in gara nei Live Show di #XF2023.

L’appuntamento, dunque, per l’inizio di X Factor 2023 è fissato per giovedì 14 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

3 puntate di Audizioni, 2 di Bootcamp e una per gli Home Visit apriranno un’edizione inedita, sorprendente e appassionante, in attesa dei Live in partenza dal 26 ottobre.

Non ci resta che attendere giovedì per le prime pagelle di All Music Italia.