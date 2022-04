X Factor 2022: Sky uno svela il mistero sui giudici della nuova edizione

X Factor 2022 giudici. Les jeux sont faits, come direbbero i croupiers dei casinò. Sky Uno ha ufficialmente iniziato svelare le sue carte, ufficializzando il primo dei 4 giudici che andranno a comporre la giuria di X Factor 2022. E All Music Italia li seguirà a ruota annunciando in questo articolo in aggiornamento.

Il primo nome è quello di Fedez, Federico Lucia è stato il primo membro della giuria a essere stato confermato già in tempi non sospetti, probabilmente per alzare un po’ l’hype sulla nuova edizione della trasmissione, che da diverso tempo non regala risultati di share incoraggianti.

Del nome di Fedez, in realtà, si parlava ormai da diverso tempo, grazie ad alcune anticipazione di Dagospia. Discorso simile anche per Emma Marrone, che dopo due edizioni ha deciso di restare fuori dai giochi e occuparsi di altro.

Per il resto, scopriamo giorno per giorno se ci saranno riconfermati tra Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli e se sarà della partita Ambra Angiolini, la cui possibile presenza è stata anticipata in anteprima da noi di All Music Italia qui.

Per quanto riguarda la conduzione. Per la seconda edizione di fila ritornerà al timone Ludovico Tersigni, l’attore romano diventato famoso per il ruolo di Giovanni Garau in Skam Italia e per aver recitato in Summertime di Netflix.

Almeno per il momento non è dato sapere con esattezza quando prenderà il via la nuova edizione del talent di Sky Uno, anche se non dovrebbero esserci cambiamenti con le audizioni registrate quest’estate e trasmesse a partire da settembre con a seguire Bootcamp, Home visit e Live fino a dicembre. Il vincitore prenderà il testimone di Baltimora, il giovane trionfatore della scorsa edizione.

X FACTOR 2022 GIUDICI SVELATI

FEDEZ

Il primo nome del tavolo dei giudici è quello di Fedez.

Il rapper ha ricoperto il ruolo di giudice nel programma per cinque edizioni consecutive, dal 2014 al 2018, vincendo solo una volta con Lorenzo Fragola.

To be continued (continua)…