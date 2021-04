X Factor 2021: Marco Maccarini conferma “Ci sono stati contatti con la produzione”

X Factor 2021. Mentre sono ai nastri di partenza le audizioni della nuova edizione del Talent Show e, per la prima volta, sono partite della Masterclass con professionisti del settore musicale (vedi qui) continua frenetica la corsa alla ricerca del nuovo presentatore.

Un compito non facile quello di sostituire Alessandro Cattelan dopo 10 edizioni consecutive e le ipotesi sono svariate, le abbiamo riassunte in questo articolo esprimendo quella che, secondo noi, sarebbe una scelta perfetta… Marco Maccarini.

Tra l’altro l’ex volto di Mtv, conduttore del Festivalbar, Iena su Italia 1 e Professore di Amici di Maria De Filippi, nelle scorse ore ha confermato che un contatto tra lui e la produzione del talent show di Sky c’è effettivamente stato…

“Un contatto c’è stato. Se la produzione formalizzasse la proposta io non mi tirerei indietro. E condurre X Factor mi verrebbe anche bene“

Insomma non c’è che da aspettare ancora poco per capire quale sarà la scelta per la nuova era del programma e per X Factor 2021. Nel frattempo non ci sono notizie sui giudici anche se, secondo voci di corridoio, la produzione sarebbe motivata a mantenere i nomi dello scorso anno, Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika ed Hell Raton (unico il cui ritorno pare non certo al momento) e una certa continuità con il passato.