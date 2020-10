X FACTOR 2020 bootcamp, seconda parte. È ormai vicinissima la fase dei live, la cui partenza è prevista tra due settimane.

Questa sera, 15 ottobre, è andata in onda la seconda puntata dei Bootcamp. A scegliere, Emma e Manuel Agnelli.

Andiamo intanto a ricordare le scelte di Hell Raton e Mika avvenute settimana scorsa.

HELL RATON

Casadilego Ale Mydrama Daria Huber Cmqmartina

MIKA

Kaima Disarmo Eda Marì Vergo N.A.I.P.

Le scelte di Manuel Agnelli

YELLOW MONDAY

Portano l’inedito Fade out dopo aver presentato la settimana precedente una cover di Harry Styles.

Sedia per loro.

FRADA & KYV

Portano Canzone per un amico di Venerus. Niente sedia per loro

GRATE SOUL

Presentano Higher ground. Sedia per loro.

GRAVITY SIXTY

Presentano un brano italiano. Regina di cuori dei Litfiba. Niente sedia per loro.

LITTLE PIECES OF MARMALADE

Presentano l’inedito Digital cramps. Sedia per loro.

THE CHARLESTONES

Cantano America di Razorlight.

VVENDI

Dopo aver cantanto alle audizioni Madame di Renato Zero questa volta si cimentano con Sexy tango di Fabio Concato.

Sedia per loro.

FRATELLI TADDEI

Presentano Faccio un casino di Coez. Niente sedia per loro.

I TRILLICI

Con basso e ukulele presentano l’inedito Grondaie. Niente sedia.

WIME

Presentano una versione riarrangiata di Blun7 a Swishland. Sedia per loro… scatta il primo switch. Si alzano i Grate Soul.

MANITOBA

Dopo aver presentato un inedito alle audizioni questa volta provano con un altro inedito, La domenica. Sedia per loro e secondo switch. Lasciano i The Charlestones.

Ultimo gruppo in esame… e sono la rivelazione delle audizioni.

MELANCHOLIA

Presentano un nuovo inedito, Alone. Sedia per loro e terzo switch per Manuel. Abbandonano ad un passo i Vvendi.

Yellow Monday Little pieces of marmalade Wime Manitoba Melancholia

Le scelte di Emma

WILL

Porta una sua versione di It’s you di Alie Gate. Sbaglia durante l’esibizione dimenticando le parole ma la prima sedia è per lui.

ENRICO ERRANI

Canta Woman dei Mumford & Sons. Sedia per lui.

J-ONE

Rapper, si cimenta con Terra mia di Pino Daniele a cui ha aggiunto una strofa. Sedia per lui.

MARIO CIRINCIONE

Canta You are the reason di Calum Scott. Per lui sedia anche se con tanti dubbi da parte di Emma.

MICHAEL BLADE

Si cimenta con Back to black di Amy Winehouse. Emma gli chiede di cantare a cappella il ritornello cantando il suo timbro vocale reale. Sedia, con riserva, anche per lui.

SANTI

Canta Gaetano di Calcutta accompagnandosi al piano. Scatta il primo switch si alza Michael Blade.

ETNICO

Canta il suo inedito Musica mia. Niente sedia per lui.

CRI.

Un altro inedito per il 17enne, Freud. Per lui è un no. Emma è convinta che il prossimo anno sarà più pronto.

LEO MECONI

Un brano di Lewis Capaldi per lui. Scatta lo switch e si alza Mario Cirincione.

HUMA

Nuovo inedito per lui, Fatnik, un brano di rivincita verso se stesso e di autoironia sul suo aspetto. Niente sedia per lui.

ROCCUZZO

Dopo aver stupito alle audizioni con un brano di Elisa che ha commosso Emma questa volta ci prova con Say something di A Great big world. Sedia per lui e con lo switch si alza Will.

DYLAN

Canta When we were Young di Adele. Niente sedia per lui.

BLIND

Già con il suo precedente inedito aveva conquistato Emma. Oggi canta l’inedito Cicatrici. “Ti devi sedere…” e arriva la sedia per lui. Si alza l’altro rapper, J-One.

Ultimo concorrente per gli Under uomini…

BLUE PHOENIX

Canta Videogames di Lana Del Rey. Sedia anche per lui e ultimo switch. Si alza Enrico Errani.

Santi Leo Meconi Roccuzzo Blind Blue Phoenix

Appuntamento a settimana prossima per l’ultima puntata prima dei live.