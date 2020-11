X Factor 2020 live terza serata. Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, continua domani, giovedì 12 novembre, su Sky e NOW TV, la gara Live di X Factor 2020.

Una serata che vedrò salire sul palco virtualmente sia ospiti internazionali, per la precisione Purple Disco Machine & Sophie and the Giants con la loro hit doppio platino HYPNOTIZED, che vecchie conoscenze come Fedez.

L’ex giudice torna con il singolo Bella Storia, un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio.

Ma veniamo ai brani che canteranno i 10 ragazzi rimasti in gara…

X factor 2020 live terza puntata

Attualmente Manuel Agnelli e Mika hanno un concorrente in meno in squadra rispetto ai rivali Emma Marrone e Hell Raton.

Veniamo alle canzoni…

MIKA

Vergo interpreterà La Cura di Franco Battiato mentre l’eclettico N.A.I.P. presenterà il brano originale dal titolo Oh Oh Oh.

MANUEL AGNELLI

Grounds degli Idles ai Melancholia e per i Little Pieces of Marmelade proporranno la loro composizione originale LPOM.

HELL RATON

Largo alle composizioni originali in casa di Hell Raton che lascia le sue ragazze libere di interpretare le loro composizioni originali.

Casadilego si esibirà con Lontanissimo, cmqmartina eseguirà Sparami e MYDRAMA canterà Vieni con me.

EMMA

Stessa filosofia per le scelte di Emma. Blind arriverà sul palco con Cicatrici, Blue Phelix presenterà Mi Ami e Santi proporrà Morrison.

Per questo dalla mezzanotte di venerdì 13 novembre X FACTOR MIXTAPE 2020 si arricchirà degli 8 nuovi pezzi originali presentati nell’arco della serata, brani che vanno ad aggiungersi ai 12 che sono stati proposti durante il primo live.