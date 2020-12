X Factor 2020 finale brani assegnati.

Questa sera andrà in onda il gran finale della quattordicesima edizione del Talent show di Sky. Quattro artisti in gara: Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. Super ospiti della puntata i Negramaro che presenteranno un inedito duetto con Madame, artista rap appartenente, come la band, alla Sugar Music.

La serata sarà divisa nelle tre classiche manche: la prima con i DUETTI, la seconda con i BEST OF e l’ultima, la FINALE, dedicata ai cavalli di battaglia. Al termine di ciascuna manche il concorrente meno votato dovrà abbandonare la gara. I due artisti ancora in lizza si sfideranno – nella terza e decisiva manche – per la conquista del titolo di X Factor 2020.

