X Factor 2020 i live

Prenderà il via il 29 ottobre l’ultima fase di X Factor 2020. In un’atmosfera così particolare e insolita i live rappresentano un’occasione unica, in un momento in cui gli artisti sono fermi e non possono esibirsi dal vivo.

Dopo le sei puntate di selezioni, lo show di Sky prodotto da Fremantle apre la gara live con una struttura che mette la musica al centro di tutto. Un’atmosfera più intima, così come già si è visto nel corso di Audition, Bootcamp e Last Call.

Anche nelle sette puntate in diretta dalla nuovissima Sky Wifi Arena, le esibizioni dei cantanti in gara saranno il fulcro dell’intero racconto.

In continuità con quando visto finora, nel corso della prima puntata dei Live i 12 concorrenti ufficialmente in gara si faranno conoscere proponendo solo i loro inediti. Brani originali che sono manifesto del loro progetto artistico e che poi troveranno spazio dal giorno dopo, venerdì 30, nell’album X Factor Mixtape 2020 pubblicato da Sony Music Italy. Sulle piattaforme digitali il mixtape si andrà ad arricchire man mano con le proposte dei ragazzi.

I ragazzi si esibiranno su un palco a 360 gradi che ha la funzione di raccontare la musica in maniera globale.

In studio sarà presente un pubblico di figuranti, che prima di accedere dovrà passare un test di entusiasmo e cognizione musicale.

Altra novità è la finale, che non si farà al Forum, ma in studio, anche se la scenografia sarà completamente diversa.

Ospite nel primo Live sarà Ghali che presenterà Barcellona, brano estratto dall’album multiplatino DNA.

Novità nel team creativo che immagina e realizza lo show musicale e televisivo. New entry di quest’anno Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment.

Tornano quest’anno anche i due appuntamenti che accompagnano i Live. Hot Factor, condotto da Daniela Collu che guiderà i commenti a caldo un secondo dopo la fine dello show di prima serata.

È già in onda il Daily, il racconto giorno per giorno del lavoro di ogni concorrente e dei giudici, dall’assegnazione alle prove all’esibizione in diretta, ma anche le immagini della loro quotidianità raccolte in prima persona attraverso i propri smartphone.

I Live Show di X Factor 2020 saranno ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV. Il mercoledì successivo saranno poi proposti in prima serata su TV8.

Clicca su Continua per conoscere le squadre, i concorrenti e le parole dei giudici.