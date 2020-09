Con la consueta conferenza stampa di presentazione, per la prima volta via Zoom, si è aperto X Factor 2020. Il talent, giunto alla 14° edizione, prenderà il via giovedì 17 settembre su Sky Uno e Now Tv.

Il giorno precedente sul sito di Sky sarà presente un lungo teaser in cui verrà presentata la prima attesa puntata.

X Factor 2020 proseguirà con le audizioni il 24 settembre e il 1° ottobre, mentre le tre puntate dei bootcamp andranno in onda l’8, il 15 e il 22.

La prima diretta sarà, invece, trasmessa il 29 ottobre.

La presentazione è avvenuta dagli studi Sky di Milano alla presenza di Alessandro Cattelan e dei 4 giudici Emma, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton.

Quella che sta per cominciare sarà un’edizione diversa, in cui la musica sarà al centro. Le prime fasi si sono svolte senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle normative per contrastare la pandemia e hanno mostrato una maggiore attenzione ai giovani che si sono presentati con l’obiettivo di inseguire un sogno.

Alcune volte i racconti hanno superato i tecnicismi, mostrando un lato dei concorrenti, che nelle ultime edizioni era rimasto troppo nascosto.

I 4 giudici sono affiatati. Per Emma e Hell Raton si tratta di un debutto, ma tutti dimostrano già di avere le idee chiare. Mika e Manuel Agnelli tornano dietro al tavolo di X Factor che per rispettare le regole sarà più grande, ma dove c’è tutta l’intenzione di celebrare la musica. Un importante segnale di ripartenza in una stagione in cui non ci sarà spazio per la musica live.

