X Factor 2020 assegnazioni quinta puntata.

Domani sera andrà in onda su Sky e NOW TV la quinta puntata dei live di X Factor 2020 e, così come la scorsa settimana, ci sarà una doppia eliminazione.

Le squadre di Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika lottano per conquistare la semifinale.

La squadra da battere è quella delle Under Donne capitanata da Hell Raton, che ha ancora tutte e tre le componenti. Bene anche Manuel Agnelli che gareggia con due Gruppi. Chiudono la classifica, a pari merito, Emma e Mika, entrambi con un solo artista rispettivamente per le categorie Under Uomini e Over.

Anche questa settimana la gara è durissima e a fine serata saranno ancora due gli artisti ad abbandonare la Sky Wifi Arena.

Durante la serata ospiti Ernia e Guè Pequeno.

