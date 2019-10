X Factor 2019 live. Oggi è andato in onda il secondo appuntamento con i live di X Factor 13. Dopo un avvio decisamente sottotono della prima puntata scopriamo cosa è successo.

La puntata si apre con un riassunto video delle reazioni dei giudici dopo la prima puntata dei live. Si evince che non tutti i commenti sui propri cantanti sono stati digeriti.

Tutti i giudici affilano le proprie armi e soprattutto Sfera Ebbasta si rende conto che deve iniziare ad usare delle strategie.

Dopo il resoconto video entriamo nel vivo dello show, si inizia con una citazione di Andy Wharol e subito dopo i ragazzi in gara insieme a Lewis Capaldi cantano Someone You Loved.

Alessandro Cattelan ricorda l’iniziativa Sounds Green. L’albero è vita, che ha ideato in collaborazione con Legambiente, con l’obiettivo di piantare 40.000 alberi favorendo il rimboschimento di 14 città metropolitane italiane. Ricordiamo che X Factor ha sempre preso parte ad iniziative per l’ambiente e

I giudici appaiono molto più energici e non si può non notare Mara Maionchi vestita da Trapper.

Due manches per la gara di stasera.

X Factor 2019 seconda puntata: prima manches

Si parte con la prima manches. Sei ragazzi si sfideranno nel primo turno e il meno votato andrà al ballottaggio.

Ad aprire le danze i Booda che cantanoTake Ü There di Skrillex e Diplo. Vestiti da giocatori di football mostrano ancora una volta tutta la loro energia. Bassi potenti ed esibizione che spacca.

Voto: 7 +

Sfera Ebbasta è molto contento dell’esibizione anche rispetto alla prima puntata.

A Mara è mancato un po’ di emozione e di erotismo. Non basta picchiare bisogna eroticamente seguire.

Malika Ayane è d’accordo con Mara sull’erotismo. Ironicamente Samuel risponde che la prossima volta faranno un’orgia.

Inizia Giordana Petralia che si confronta con Summertime Sadness di Lana Del Rey, per questa volta lascia l’arpa a casa e suona il pianoforte per poi completare l’esibizione in piedi.

Voto 7

Mara Giordana è brava. La trova un po’ fané. Che per chi non lo sapesse vuol dire sfiorito. Preferirebbe un brano più giovane per lei.

Malika Ayane ha trovato un uso perfetto per l’utilizzo della voce, ma secondo lei non deve abbandonare l’arpa che la rende unica.

Samuel Sei stata molto brava ma verso la fine hai forzato un po’ la voce.

Sfera Ebbasta oggi parte in quarta e non perde occasione per far notare come la settimana precedente si era affermato che la musica non abbia età e invece questa volta si accusa Giordana di essere un po’ vecchia. Risponde a tono a tutti i commenti e difende a spada tratta la sua concorrente.

Enrico di Lauro canta Cieli Immensi di Patty Pravo. Un’assegnazione difficile ma che convince nell’arrangiamento. Sulle note alte ci manca la nostra Patty. Bella coreografia.

Voto 6 1/2

Samuel mi manca vedere te da solo con la tua chitarra.

Sfera Ebbasta in questa esibizione non ho notato una brillantezza.

Mara mi manca la parte umana.

Malika Ayane risponde alle critiche su Enrico in maniera decisa e anche lei non si lascia scappare la frecciatina a Sfera Ebbasta.

Sale sul palco Nicola Cavallaro che canta Old Town Road di Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus. Esibizione riuscita ancora una volta per Nicola che con la sua voce riempie di energia tutto l’X-dome.

Voto 7 –

Non sono molto convinti i giudici. Malika Ayane Bella consapevolezza di te. Mi piacerebbe sentire di nuovo una ballade.

Samuel secondo me il vestito da performers ti sta stretto.

Sfera Ebbasta Mara è la campionessa delle scelte secondo lui però non è il genere per Nicola.

Mara scherzando dice Faremo esattamente il contrario di ciò che dicono.

I Sierra provano a re-interpretare 7 rings di Ariana Grande.

Per loro una messa in scena molto dark ma che rende perfettamente l’atmosfera della canzone. Loro portano avanti ciò che l’anno scorso toccava ad Anastasio. Riscrivono i pezzi. Si deve ammettere che anche questa volta vanno a segno.

Voto 8

Sfera Ebbasta esordisce con Ciao raga. Voi avete portato questo testo ad X Factor. Per me avete già vinto. Mara siete stati molto bravi. Malika Ayane Siete stati molto bravi. Grazie.

Lorenzo Rinaldi si misura con la insidiosissima La notte di Arisa. Bellissima produzione e bellissimo arrangiamento, decisamente sottotono Lorenzo che non spicca per intensità emotiva.

Voto 6

Samuel la produzione secondo il giudice ha sovrastato il cantante.

Sfera Ebbasta continua a pensare che l’atmosfera sia cupa.

Mara lo trova un po’ triste.

Malika Ayane difende le sue scelte ma Samuel continua a sostenere che l’idea produttiva, che giudica geniale, mette in secondo piano il cantante.

Tornano sul palco di X Factor i MÅNESKIN che cantano Le parole lontane. Bellissimo ed emozionante il loro ritorno.

Si chiude il televoto e abbiamo il primo concorrente che andrà al ballottaggio.

Passano il turno Giordana Petralia, i Booda, Lorenzo Rinaldi, Sierra e Nicola Cavallaro

Enrico Di Lauro della squadra di Malika Ayane va al ballottaggio.

seconda manches

Inizia la seconda manches della seconda puntata di X Factor 2019 live con Sofia Tornambene checanta Fix You dei Coldplay. Commovente esibizione per questa piccola cantante da una grande voce.

Voto 8

Tutti i giudici fanno complimenti alla cantante. Mara con voce commossa le dice che è una grande cantante. Malika Ayane Quando apri la bocca incanti la gente. Samuel non aggiunge nulla di non detto. Sfera rinnova i complimenti.

Torna sul palco Marco Saltari che canta My Sweet Lord di George Harrison.

Inizia a dare il suo parere Malika Ayane a cui è mancato qualcosa. Samuel mi è mancato il coro gospel dietro. Sfera Ebbasta secondo me sei rimasto nella tua comfort zone. Mi piacerebbe vederti rischiare.

È il momento dei gruppi con i Seawards che cantano Clock Go Forward di James Bay. Nuova composizione per loro con il chitarrista che diventa anche voce nella parte finale. Esibizione semplice ed efficace.

Voto 7

Contenti tutti i giudici. Sfera Ebbasta Avete spaccato davvero. Mara Cristallini. Portate l’emozione del freddo Malika Ayane Meno roba avete intorno più li sento.

Davide Rossi si confronta con In alto mare di Loredana Bertè. Ancora una volta Malika Ayane ci regala una versione della canzone rivisitata musicalmente. Bella energia del giovane cantante.

Voto 7 1/2

Samuel invita la sua collega Malika Ayane a fare attenzione alla produzione geniale che copre la personalità dei cantanti.

Sfera Ebbasta Pezzo vecchio senza sembrare vecchio.

Mara non capisco la strada che vuoi intraprendere.

Malika Ayane difende le sue scelte e risponde a tutte le critiche.

L’ultimo ad esibirsi è Eugenio Campagna, assegnazione particolare per lui con Scomparire di Giovanni Truppi (qui testo e audio del brano). Racconta un’altra storia in maniera precisa, intensa e pulita. Senza grandi coreografie. Lui e la sua voce.

Voto 8 1/2

Malika Ayane anche stasera hai fatto bene però inizio ad avere paura di non riconoscerti successivamente quando canterai le tue canzoni.

Samuel mi hai emozionato. Dopodiché solleva la richiesta che i cantautori possono scrivere le canzoni nuove.

Sfera Ebbasta con la tua intensità hai saputo raccontare una storia.

Mara sottolinea di nuovo la caratteristica di farsi ascoltare piacevolmente.

Lewis Capaldi torna sul palco con Hold Me While You Wait.

Si chiude il televoto per la seconda volta e passa il turno Davide Rossi, Eugenio Campagna, Sofia Tornambene, Seawards.

Marco Saltari si sfida con Enrico Di Lauro. È il momento dei cavalli di battaglia.

Enrico Di Lauro canta Yesterday dei Beatles

Marco Saltari canta Breaking the girl dei Red Hot Chili Peppers

Mara elimina Enrico Di Lauro

Malika Ayane elimina Marco Saltari

Samuel elimina Enrico Di Lauro

Sfera Ebbasta elimina Enrico Di Lauro

Non eravamo più abituati all’eliminazione dei giudici. Sfera Ebbasta è decisivo e il secondo eliminato di X Factor 13 è Enrico Di Lauro

Puntata che sembrava aver preso carattere all’inizio ma che poi nuovamente non decolla. Pochi i momenti da ricordare, tutto molto curato ma senza quell’energia esplosiva degli scorsi anni.

Due cose degne di nota: un plauso a Malika Ayane che ha scelto tre canzoni italiane per i suoi concorrenti, rischiando anche il fatto che siano tre canzoni femminili, seconda nota Alessandro Cattelan dichiara che i cantanti possono scrivere le canzoni da portare ai live.

Quindi nasce spontanea una domanda: si possono portare degli inediti?