X Factor 2019 Kobi.

Terza puntata di audizioni delle tredicesima edizione di X Factor e tra i talenti che hanno colpito maggiormente il pubblico a casa c’è Simone Aucello, in arte Kobi.

Il ragazzo vive a Chivasso in provincia di Torino (paese natale di Simona Ventura) ed è un animatore turistico di professione.

Simone ha una storia musicale lunga e molto particolare. Che X Factor 2019 possa essere la sua grande occasione?

Lo scopriremo solo nelle prossime settimane nel frattempo ripercorriamo la storia di Kobi.

X FACTOR 2019 KOBI La storia prima del talent

Le prime tracce pubbliche di Simone risalgono al 2014. In quell’anno infatti entra a far parte di una boyband nota proprio al pubblico di X Factor.

Si tratta dei Freeboys, tre giovani artisti che si incontrano e riuniscono in una band dopo la comune partecipazione ad Io Canto.

I ragazzi partecipano alla settima edizione di X Factor ma a quei tempi Simone Aucello non è ancor parte della band, vi entrerà l’anno successivo in sostituzione di Simone Frulio.

Qui a seguire il video con cui venne presentato il suo ingresso nel gruppo…

“Ecco a voi Simone Aucello, il nuovo componente dei FreeBoys.

Lui è un musicista a 360°, canta, suona la chitarra, il piano ed anche la batteria!

Con Kevan ed Enrico è stata subito enorme sintonia !!

Lui è agitatissimo, ma con tutto il vostro calore ed il vostro sostegno ci e vi darà grandi soddisfazioni.”

Passano gli anni e, nel 2017, ritroviamo Simone cresciuto e con il nome d’arte che ancora oggi lo accompagna, Kobi.

Lo rivediamo proprio in tutto quando partecipa ad Amici Casting con un suo brano inedito, Tutto a posto.

Ecco il video…

PRIMA DI X FACTOR 2019 KOBI COME UN VIZIO è il singolo di debutto

Il debutto da solista di Kobi nel mondo discografico avviene proprio quest’anno quando, ad Aprile, il ragazzo pubblica il singolo da lui interamente composto, Come un vizio.

Il brano, mixato e masterizzato da Andrea Fusini esce con distribuzione Artist First.

Qui a seguire il videoclip ufficiale.

Proprio con Come un vizio Kobi riesce ad entrare nella rosa dei finalisti del contest estivo di Radio Deejay, Deejay On stage.

Il ragazzo non riesce a vincere ma l’entusiasmo per essere arrivato fino alla finale lo sprona a mettersi ancora alla prova. Sui suoi social scrive:

“Una finale piena di emozioni quella di ieri sera! Grazie a Radio Deejay e Deejay On Stage per l’opportunità, grazie al pubblico di Riccione per tutto l’affetto e il calore che mi avete regalato in questi giorni, è stato magico”

E la voglia di mettersi ancora in gioco portano Simone proprio ai casting di X Factor 2019.

X FACTOR 2019 KOBI l’audizione L’audizione di Kobi è andata in onda ieri sera, 26 settembre, nella terza ed ultima puntata di audizioni di X Factor 2019 (vedi qui). Per conquistare la giuria il ragazzo decide di presentare (o gli viene chiesto, non sempre infatti sono i ragazzi a scegliere cosa cantare…) una cover di Hey Ya! di OutKast. L’esibizione non riesce a convincere i giudici che vedono in lui del potenziale ma ritengono la scelta del brano sbagliata. Mara Maionchi pensa che lui debba mettere più cuore quando canta mentre Sfera Ebbasta non è convinto del nuovo arrangiamento che il ragazzo ha dato alla canzone. L’accusa che gli viene rivolta è quella di essersi presentato in modo troppo “piacione”. Chitarra in mano e via col tentativo di seduzione della giuria.

Per Malika invece è un sì perché condivide quando affermato dai colleghi ma si aspetta di essere smentita.

Lo stesso Sfera alla fine lo difende: “In fondo se avesse davvero voluto fare il piacione si sarebbe presentato con la versione originale del brano…”

Kobi ci tiene a sottolineare: “…questo è solo un lato del mio essere musicista. In me ci sono tante sfaccettature che non si possono vedere in una sola esibizione e per di più su di una cover…“.

I giudici vogliono concedergli una nuova chance e così arrivano tre sì (solo Samuel non è convinto) che gli permettono di proseguire la corsa dentro X Factor 2019.

Qui trovate la sua pagina Instagram.