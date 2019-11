X Factor 2019 inediti.

Ci siamo, con la quinta puntata di X Factor 2019 o XF13 che dir si voglia, sono stati presentati tutti i brani inediti dei 7 artisti rimasti in gara.

Per la precisione dei Booda e della Sierra della squadra di Samuel, ovvero i gruppi musicali, di Sofia Tornambene (in arte Kimono, qui un articolo su di lei) e Giordana Petralia del team di Sfera Ebbasta, di Nicola Cavallaro e del cantautore Eugenio Campagna in arte Comete (vedi qui per la sua storia) degli Over di Mara Maionchi e infine di Davide Rossi, unico talento rimasto in gara per Malika Ayane.

Tra gli autori noti si distinguono sicuramente due nomi internazionali, Tom Walker, che ha partecipato alla scrittura del brano di Cavallaro e Sia che invece è tra gli autori della canzone di Giordana Petralia.

Tra gli italiani troviamo invece Valeria Romitelli, cantante vista qualche anno fa ad Amici che dal fratello, Piero Romitelli (Il Volo, Emma, Loredana Bertè tra i tanti nomi per cui Piero ha scritto) sembra aver preso le doti autorali.

Valeria firma con Sofia l’inedito della giovane ragazza.

I Booda, la Sierra ed Eugenio Campagna hanno invece scritto le proprie canzoni tutte presentate dal vivo nella quinta puntata di X Factor 2019.

X Factor 2019 inediti

Qui a seguire trovate il link ai testi di tutti i brani.

Booda – Elefante

Eugenio Campagna – Cornflakes

Nicola Cavallaro – Like I could

Giordana Petralia – Chasing paper

Davide Rossi – Glum

Sierra – Enfasi

Sofia Tornambene (Kimono) – A Domani per sempre

Gli inediti di X Factor 2019 da venerdì 22 novembre sono disponibili sulle piattaforme digitali e in streaming.