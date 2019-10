X Factor 2019 Bootcamp. Le scelte di Samuel e Sfera Ebbasta

X Factor 2019 Bootcamp. Dopo le tre puntate di audizioni inizia per X Factor la temuta fase delle cinque sedie, ovvero i Bootcamp.

I giudici si troveranno a dover sfoltire la rosa dei concorrenti selezionati nella propria categoria portandoli a cinque in attesa che, tra due settimane, con gli Home Visit ne resteranno solo tre.

Nella puntata in onda giovedì 3 settembre, si inizia con le categorie Gruppi affidata di Samuel, e Under donne che, con sua grande gioia, è stata affidata a Sfera Ebbasta.

X FACTOR 2019 BOOTCAMP LE BAND DI SAMUEL

Prima band ad esibirsi sono gli Ophelya, gruppo di Sestri Levante tutto al femminile con un’età compresa tra i 19 e i 22 anni.

Dopo l’inedito delle Audition questa volta presentano No roots di Alice Merton.

Per Samuel c’erano delle imprecisioni nell’esecuzione ma comunque si aggiudicano la prima sedia.

Qui la loro pagina Instagram

Arrivano i Kyber presentano un pezzo di Rag’n’bone man

Il giudice dei gruppi ancora una volta non è pienamente soddisfatto dell’esecuzione ed è indeciso mentre il pubblico si scatena urlando “sedia”

Alla fine ottengono la sedia agognata.

Qui la loro pagina Instagram

Metriacsaak tra i 16 e i 18 anni cantano Metti che domani di Willie Peyote. Per loro nessuna sedia.

Qui la loro pagina Instagram.

Monkey Tempura si esibiscono con Take To the Church di Hozier.

Sfera sente delle imprecisioni ma Samuel alla fine decide di farli sedere.

Qui la loro pagina Instagram.

E’ il momento di Ambo I Lati duo musicale che non convince Malika Ayane e neanche Samuel.

Qui la loro pagina Instagram.

È il turno di K_Mono, sono di Roma e si esibiscono con la canzone Wicked Game di Chris Isaak

Qui la loro pagina Instagram.

Standing Ovation del pubblico ma il giudice dei gruppi non è convinto dell’esibizione, gli chiede di cantare una canzone in italiano, Giulia, la cantante di origine giapponese non se l’aspettava.

Canta Mi sono innamorata di te di Luigi Tenco e ottengono la sedia.

TNL nelle audizioni avevano preso 3 sì e un no dato proprio da Samuel. 23 e 28 anni.

Per Sfera il livello non è altissimo e alla fine Samuel decide di non dargli la sedia e ne rimane solo una al momento.

Keemosabe vengono dal Lago Maggiore provincia di Novara Lost numbers dei TheFools.

Qui la loro pagina Instagram

Per Mara sono i più forti al momento. Il giudice dei gruppi non ha esitazioni e conquistano l’ultima sedia.

Accasaccio hanno età eterogenee, dai 23 ai 46 anni, e cantano Les Vent nous portera di Noir Dèsir.

Samuel nota delle imprecisioni tecniche ma Sfera risponde “Cos’è la tecnica senza il cuore?“. Il pubblico li acclama ma Samuel dice no.

Qui la loro pagina Instagram

Tocca ad un duo romano Sierra che cantano No rules di Dua Lipa intramezzata con rime loro.

Qui la loro pagina Instagram.

Samuel li trova più a fuoco della scorsa volta. Gli assegna loro una sedia e deve fare il primo Switch della serata. E cambia con le Ophelya.

I Booda cantano River di Bishop Briggs e conquistano il pubblico e Samuel che effettua un nuovo Switch con i Monkey Tempura.

Qui la loro pagina Instagram

Loris e Giulia sono i Seawords, rispetto alle Audition il chitarrista è cambiato poiché ha abbandonato il progetto per una scelta di vita.

Cantano Blue Lights di Jorja Smith.

Gli altri giudici si trovano d’accordo nel trovarli bravissimi.

Samuel è combattuto ma alla fine decide di fare un altro Switch. Se ne vanno i Keemosabe. Gli altri giudici sono increduli e il pubblico non è d’accordo.

Qui la loro pagina Instagram

I gruppi di Samuel sono al completo ma il pubblico continua a fischiare per l’ultima decisione.

I gruppi di Samuel sono:

Booda

K_Mono

Kyber

Seawords

Sierra

X FACTOR 2019 BOOTCAMP LE SCELTE DI SFERA EBBASTA

Prima ad esibirsi Claudia Ciccateri con Nessun dolore di Giorgia. Ottiene la sedia.

Qui la sua pagina Instagram.

Segue Martina Maggi con un brano di Tracy Chapman. Non ha convinto Malika il suo giudice ma guadagna la sedia.

Qui la sua pagina Instagram.

Sara D’Elia in arte Sarah DeliJah canta Nmrpm di Gazzelle. Guadagna la sedia.

Qui la sua pagina Instagram

Arianna Del Giaccio di 17 anni e ottiene la sedia.

Torna, dopo che nelle audizioni ha sconvolto positivamente i giudici con Malo, Maria Stija De Cuevas che canta Morena mia.

Qui la sua pagina Instagram.

Sfera la vedrebbe più proiettata nel mondo di Rosalia e non in questa veste Miguel Bosè. Per lei niente sedia.

Sara El Abbadi in arte Sea canta un brano inedito in lingua araba. Niente sedia per lei. Ne rimane libera solo una.

Prova a conquistane una Miriana Legari in arte Eclisse con Il cielo nella stanza di Salmo.

Sfera Ebbasta si incavola… per lui è stata un’esibizione da karaoke del pezzo di Salmo, il rap nasce dalla voglia di comunicare qualcosa, non da questo. Niente sedia per lei.

Silvia Cesana in arte Sissi canta Love on the brain di Rihanna. Durante l’esibizione ottiene diversi applausi dal pubblico e la standing ovation finale.

L’isola che non c’è di Edoardo Bennato è cantata chitarra e voce da Lavinia Di Ferdinando, sedicenne che durante le audizioni aveva già fatto emozionare Sfera.

Ma il giudice la giudica un po’ sottotono e anche Mara è d’accordo che non è a fuoco. Non gli concede la sedia.

Qui la sua pagina Instagram

Tocca adesso a Maria D’Amico conquistare uno Switch. Eye in the sky di Noa.

Qui la sua pagina Instagram

Sfera dopo un consulto con Samuel decide di fare il primo Switch con Claudia Ciccateri.

Giulia Galitzia in arte Doll Kill si presenta con un pezzo di Sfera Ebbasta, Xnx, di cui ha riscritto una strofa.

Samuel dice non aver percepito le parole, Sfera concorda ma lo convince il suo modo di presentarsi. Chiama un altro Switch ed esce Sara Delijah.

Qui la sua pagina Instagram

Esibizione lampo per Matilde Ardemagni e niente sedia per lei, Sfera Ebbasta la trova senza personalità.

Una canzone di Capo Plaza, Uno spillo, riscritta in chiave femminile da Mariam Rouass in arte Maryam (esatto, proprio come la vincitrice di The voice of Italy… in nomi d’arte sono finiti). Ha diciotto anni e fa la parrucchiera.

Standing ovation per lei e il suo giudice ritiene che debba ottenere una sedia. Switch con

Qui la sua pagina Instagram

Beatrice Giliberti, diciassette anni, cantautrice da Roma canta un inedito, How I feel, dove racconta le sensazioni che prova quando ha periodi bui o attacchi di panico.

Sfera Ebbasta si complimenta con lei e effettua l’ennesimo Switch… lascia la sedia Arianna Del Giaccio che polemizza con il pubblico: “raga comunque non è bello sempre sentire quattro, quattro, quattro, quattro” riferendosi al numero della sedia su cui era seduta “tanto decide lui, se me lo state a urlare, non cambia niente…”

Il suo mancato giudice le consiglia di farsi scivolare addosso questo tipo di episodi… “Abituati ad essere sempre sempre sempre criticata” e se lo dice un artista pieno di haters come Sfera…

Qui la sua pagina Instagram

Sofia Tornambene in arte Kimono, giovanissima artista vista la scorsa primavera a Sanremo young (qui la sua storia) si esibisce con la canzone La leva calcistica del ’69 di Francesco De Gregori.

Nelle audizioni aveva convinto tutti con un inedito scritto insieme a Valeria Romitelli.

Sfera non ha dubbi sul darle una sedia e quindi prende il posto di Maria D’Amico

Qui la sua pagina Instagram

Ultima ad esibirsi è Giordana Petralia che aveva sorpreso tutti nelle audizioni portando la sua arpa e oggi canta Strange word di Ke

A questo punto la decisione è davvero difficile ma il giudice delle Under donna fa lo Switch con Doll Kill

Qui la sua pagina Instagram

Sfera Ebbasta completa la sua squadra delle Under Donna:

Mariam Rouass (Maryam)

Sofia Tornambene (Kimono)

Giordana Petralia

Beatrice Giliberti

Silvia Cesana (Sissi)

Finisce così la prima puntata dei Bootcamp, ci rivediamo la prossima settimana per le decisioni di Malika Ayane e Mara Maionchi!