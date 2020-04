Wrongonyou: tra “Atlante” e la nuova versione di “Milano Parla Piano”...

E’ disponibile il videoclip di Atlante, il brano di Wrongonyou che fa parte dell’album Milano Parla Piano (Carosello Records) originariamente uscito l’autunno dello scorso anno (Qui la videointervista di presentazione del progetto), ma che verrà ripubblicato in digitale con degli esclusivi contenuti extra.

Atlante porta la firma dello stesso Wrongonyou insieme ad Alessandro Raina ed è prodotto da Dardust. Si tratta della traccia d’apertura del disco ed è il manifesto della svolta stilistica del cantautore, capace ora di coniugare le sonorità a lui familiari del folk americano con quelle dell’urban e del pop italiano contemporaneo.

Nel videoclip, diretto da Michele Piazza, Wrongonyou rilegge in chiave moderna il personaggio mitologico di Atlante, il gigante costretto a sorreggere il mondo e oppresso dal peso dello stesso.

La rappresentazione di una sensazione di sopraffazione e claustrofobia che il gigante Wrongonyou riesce ad abbattere grazie alla forza di volontà.

“Qualche mese fa avevo preparato il video della canzone con l’intenzione di farlo uscire in primavera – quindi molto prima dell’emergenza – ma vedrete che ci sono molte attinenze a quello che sta succedendo e a cosa stiamo vivendo. La cosa assurda è che il video descrive quello che ognuno di noi sta affrontando proprio ora! La costrizione a stare in casa, a stare soli con noi stessi e magari a ritrovarci a fare i conti con i nostri conflitti interiori, oppure ad affrontare una solitudine anche emozionale, non solo fisica.”

Queste le parole di Wrongonyou che prosegue:

“Tutto ciò con una voglia pazzesca di uscire. Nella canzone dico “Ora esco e vado a camminare”, ma non intendo un uscire fisico, bensì un uscire metaforico dalla noia e dal nostro fare a botte con noi stessi, perché se usciamo solo fisicamente cambiamo solo gli spazi, senza risolvere la chiusura e la costrizione che abbiamo dentro, e quindi non troveremo altro che un mondo desolato e in bianco e nero. Imparare a convivere con noi stessi è quello che ora come ora più di tutto può aiutarci per sentirci dei giganti come ATLANTE, in grado di trovare la forza tale da portare il mondo intero – questo mondo malato – sulle nostre spalle.”