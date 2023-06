In una delle più belle location italiane, il Parco Nazionale della Sila, prenderà vita la prima edizione del Wonderful Sila Festival

Si svolgerà il 12 agosto la prima edizione del Wonderful Sila Festival.

Conoscete il Parco Nazionale della Sila? Addentrandosi nel cuore della Calabria, a trenta minuti dal mare, si potrà trovare questo luogo che ha scenari che ricordano addirittura la Scandinavia.

Vasti altipiani e laghi circondati dalla foreste per 150 mila ettari condivisi dalle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro. Del resto parliamo di una zona di cui Virgilio e Plinio decantarono la maestosità.

Ed è qui che il 12 Agosto 2023, a Cotronei (KR), si terrà al Villaggio Baffa la 1a edizione del Wonderful Sila Festival organizzato da Gibelle S.r.l.. Direttore artistico dell’evento Antonio Vandoni che, con Gibba e l’Avvocato Trocino dello Studio Legale Associato Trocino Staine, si occupa anche della consulenza legale.

Il Festival si aprirà con il concerto di Domenico Scordamaglia a cui faranno seguito Anima Mundi, Liccia, Renato Caruso, Francesco Coriale, Antheo, Dharma, Dj Keyel, Santino Cardamone e ancora Andy Fumagalli (ex Bluvertigo) e Saturnino (storico bassista di Jovanotti) oltre che Maninni, Eman, Pierdavide Carone e i Boomdabash, concludendo la giornata con il Dj Set Dance Hall Radio 105.

A presentare iI festival saranno Vanessa Grey e Francesco Rapetti Mogol.

Il Wonderful Sila Festival prevede attività extra con stand di Food & Beverage, merchandising dedicato e la mostra del museo Casa Mia Martini, in partnership con l’associazione Minuetto Mimì Sarà”, che per l’occasione arriverà in Sila e esporrà per la prima volta in Calabria oggetti personali appartenuti alla grandissima e indimenticabile Mia Martini.

Grazie all’ampia collaborazione con gli enti territoriali, il Festival sarà supportato dalle attività turistiche locali quali ristoranti, alberghi, parcheggi, punti di attrazione (es. cavalcate nei boschi della Sila, la funivia per ammirare il paesaggio, ecc…); inoltre, in collaborazione con il Villaggio Baffa cì sarà la possibilità di usufruire del servizio di aviosuperficie per eventuali spostamenti con elicotteri e aerei, la pista go kart, i campi da calcio e molto altro.

Qui la pagina Instagram del Wonderful Sila Festival.