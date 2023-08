Wonderful Sila Festival: tutto pronto per la maratona musicale di 12 ore con Boomdabash, Andy, Saturnino, Maninni, Carone e molti altri ancora

Mancano ormai pochi giorni alla prima edizione del Wonderful Sila Festival di Cotronei (KR). Una vera e propria maratona di 12 ore di concerti live con grandi ospiti musicali tra cui i Boomdabash, Andy & Saturnino e Maninni.

Ad ospitare il grande show sarà il villaggio Baffa nel cuore della Sila calabrese. Una line-up di quindici artisti della scena nazionale e regionale, a cui si associa una mostra originale ed esclusiva in ricordo

dell’indimenticabile Mia Martini.

12 ore di intrattenimento, attività extra in e musica in una splendida location naturale all’interno del Parco Nazionale della Sila, 150 mila ettari condivisi fra le province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, a poco più di 30 minuti dal mare, con altipiani vasti e laghi ammantati di foreste.

Tra gli artisti che saliranno sul palco c’è la band salentina dei Boomdabash, reduce dal successo del nuovo singolo con Paola & Chiara, Lambada. E ancora Andy, poliedrico artista già fondatore dei Bluvertigo con Morgan, lo storico bassista di Jovanotti, tra i migliori al mondo con il suo strumento, Saturnino, il cantautore Piedavide Carone noto al grande pubblico per le partecipazione ad Amici e al Festival di Sanremo, Maninni, cantautore reduce dall’esperienza a Sanremo Giovani 2022, Eman e il cantautore folk Santino Cardamone.

Il grande show, presentato da Vanessa Grey e Francesco Rapetti Mogol, partirà alle ore 14 e andrà avanti sino alla notte. In apertura diversi artisti calabresi:

Anima Mundi

Domenico Scordamaglia

Liccia

Renato Caruso

Francesco Coriale

Antheo

Dharma

Dj Keyel

Il tutto si concluderà con il Dj set Dance Hall Radio 105.

Lo show sarà seguito da All Music Italia che, durante il corso delle 12 ore, pubblicherà contenuti social sul proprio profilo Instagram (qui).

L’evento è organizzato da Gibielle Srl – con la partnership istituzionale del Comune e della ProLoco di Cotronei. La direzione artistica e la consulenza legale sono a cura di un team composto da Antonio Vandoni, Gibba e dall’avvocato Emanuele Trocino.

L’ampia collaborazione messa in campo con gli enti territoriali e gli esercenti locali farà del Festival un grande motore di promozione turistica e di potenziale indotto economico per tutto il territorio calabrese, all’insegna della valorizzazione e della sostenibilità ambientale. Per info e prevendite biglietti potete cliccare qui.