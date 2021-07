Women Female Label & Arts presenta le sue prime artiste

All’inizio di giugno avevamo parlato della nascita della prima realtà discografica italiana tutta al femminile: Women Female Label & Arts (qui potete leggere l’articolo). Adesso, l’etichetta, in partnership con Artist First, annuncia le prime artiste entrate a far parte del progetto.

I loro nomi sono: Isotta, Myra e Gabriellerie. Si tratta di tre donne dalle personalità diverse. Ad unirle è però l’idea che attraverso Women Female Label & Arts le tematiche femminili possano avere una nuova preziosa cassa di risonanza, con l’obiettivo di sensibilizzare più persone possibile.

Isotta (all’anagrafe, Isotta Carapelli) è nata a Siena nel 1992. Il suo progetto discografico prende il via con il brano Io, che esprime quella voglia – presente dentro ognuno di noi – di realizzare chi si è nel profondo. Scoprirlo potrebbe significare fare i conti con il passato e con le nostre aspirazioni non realizzate. Isotta afferma: “Scrivo mettendo a fuoco le mie esperienze, quelle stesse esperienze dirette e indirette che migliaia di donne si trovano a vivere ogni giorno. Credo che la Women sia un’ottima cassa di risonanza per sensibilizzare più persone possibile alle problematiche femminili in un mondo così complesso“.

Io è accompagnato da un videoclip ufficiale – per la regia di Renato Nassi – già disponibile su YouTube.

Isotta – Io – Video

Myra (all’anagrafe, Francesca Maria Marucci) presenta il singolo Blush. Si tratta del primo pezzo che ha scritto e per lei è una conquista personale. Parla di una ragazza come lei: romantica, tenera sotto certi aspetti, ma allo stesso tempo ribelle e pronta a lottare per ciò in cui crede. “Women lascia spazio alla creatività delle donne, che per troppo tempo è stata sottovalutata e sminuita da una società che le vedeva incapaci o inferiori al sesso opposto“, ha dichiarato Myra. “Noi donne possiamo donare tanto al mondo e Women è un’importante occasione per prendere parola“.

Anche del brano di Myra è disponibile il videoclip ufficiale, con la regia di Daniele Cribari: potete vederlo qui di seguito.

Myra – Blush – Video

Infine, l’uscita discografica di Gabriellerie si intitola Pistacchio. Gabriella Racano – questo è il vero nome dell’artista – racconta la consapevolezza di avere una voce, la necessità di farsi ascoltare, e con Women potrà raccontare la sua storia o meglio, scriverne l’inizio. “Sono fiera di cominciare così il mio percorso artistico. Women è un progetto che nasce dall’esigenza di dar voce all’arte al femminile, e con loro so di potermi esprimere al meglio“. Il videoclip del brano è stato realizzato con la regia di Gabriele Cardini.

Gabriellerie – Pistacchio – Video

Women Female Label & Arts si propone come un contenitore artistico a 360 gradi: struttura di comunicazione, ufficio stampa e distribuzione digitale per progetti artistici e forme d’arte nate dalle mani e dalla mente delle donne.

Chi volesse entrare a far parte di questo progetto tutto al femminile, può inviare all’email otto@womenlabel.it il proprio materiale (sia esso un progetto musicale, un quadro, un libro di poesie o una qualsiasi forma d’arte a cui dare visibilità). Ogni giorno 8 del mese, Women Female Label & Arts proporrà una o più artiste attraverso il sito, i social e i canali di distribuzione digitale legati al mondo musicale.