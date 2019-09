Willie Peyote pubblica il video ufficiale del singolo “La tua futura ex moglie”

Il 30 agosto è uscito il nuovo singolo di Willie Peyote, La tua futura ex moglie (avevamo dato qui a luglio). Adesso, il cantautore pubblica il videoclip ufficiale del brano; e con l’occasione, annuncia alcune sorprese: nuovo album e tour.

Il video di La tua futura ex moglie, diretto da Libero De Rienzo e girato per le strade di Torino, si ispira alle atmosfere di À bout de souffle (Fino all’ultimo respiro), film capolavoro del 1960 di Jean-Luc Godard e manifesto della Nouvelle Vague.

Nella clip, Willie Peyote veste i panni di Michel Poiccard, bandito e truffatore interpretato nel film da Jean Paul Belmondo, di cui riprende i movimenti e le gestualità.

Michel ha una relazione con una giovane e bellissima ragazza, Patricia, con cui passa il tempo che gli rimane tra una rapina e l’altra. Nonostante l’innamoramento dei due, la vita sfrenata di Michel prende il sopravvento, dividendo i due giovani amanti e condannando a una tragica fine lo spericolato protagonista.

Il regista Libero De Rienzo racconta come è nata la collaborazione con il rapper: “La cosa che mi è saltata subito all’occhio dei testi e del “personaggio di Willie” è stata la sua atipicità nel mondo del Rap: niente tatuaggi, niente tute acetate, nessuna pornostar ammiccante nei video, nessun errore di grammatica nei testi“.

Per De Rienzo, Willie Peyote è “un tipo anomalo, sicuramente anarcoide ma elegante. Ecco l’anarchica eleganza mi ha istantaneamente schiaffato in faccia due personaggi che hanno formato il mio immaginario cinematografico, due guasconi che mi hanno cambiato il modo di pensare Cinema: Belmondo in “A bout de souffle – Fino all’ultimo respiro” e Lupin III“.

Da qui, è nata l’idea del video de La tua futura ex moglie: “Parlando con Willie abbiamo scoperto di avere molte pietre miliari in comune nella nostra formazione, tra cinema e letteratura, e ho immaginato che con lui sarebbe stato possibile inventare un percorso di contaminazione cinematografica all’interno dei video dei suoi prossimi pezzi“.

Willie Peyote, album e tour

Il singolo La tua futura ex moglie anticipa il nuovo progetto discografico di Willie Peyote, in uscita il 25 ottobre 2019. Di questo album, che arriva dopo Sindrome di Tôret del 2018 e sarà il quinto pubblicato dal rapper, al momento non si sa nulla di più.

Willie Peyote ha però già annunciato le date del tour che farà seguito alla pubblicazione del disco. Lo show, in programma nel 2020, sarà l’occasione per ascoltare le canzoni del nuovo album in versione live, insieme agli altri pezzi del cantante.

Il tour, organizzato da Magellano Concerti, farà tappa nelle seguenti città italiane:

14.02.2020 – NONANTOLA (MO) – VOX

15.02.2020 – PADOVA – HALL

20.02.2020 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA

21.02.2020 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA

27.02.2020 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

28.02.2020 – MODUGNO (BA) – DEMODE’

04.03.2020 – MILANO – ALCATRAZ

07.03.2020 – BOLOGNA – ESTRAGON

12.03.2020 – ROMA – ATLANTICO

13.03.2020 – FIRENZE – TUSCANYHALL

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali.

