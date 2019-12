Il 2019 di Willie Peyote è stato positivo grazie alla pubblicazione del nuovo album Iodegradabile (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto), alla collaborazione con i Subsonica e alle continue conferme della qualità del suo progetto artistico.

Ma si tratta di un anteprima importante, in vista di un 2020 all’insegna del live, che già ora ha registrato numerosi sold out.

Per il cantautore che è riuscito a unire in una forma artistica personale e originale pop, canzone d’autore, rap e indie, gli ultimi giorni hanno coinciso con la partecipazione come ospite alla kermesse Musica Contro le Mafie.

Nel frattempo è uscito il videoclip ufficiale di Quando Nessuno Ti Vede, nuovo singolo tratto da Iodegradabile (Virgin Records / Universal Music).

“Su corso Principe Oddone a Torino, da una vita, c’è una scritta su un muro che ora è stata coperta per via dei lavori stradali e che recita: ‘chi siamo davvero quando nessuno ci guarda?’ Col pulmann ci sarò passato davanti mille volte, per anni, sovrapensiero, ma mi si è incollata al cervello ed è rimasta lì, in sottofondo, fino a questo disco. Perché in fondo quanto fa paura cercare di rispondere a questa domanda? Chi cazzo se l’accolla? Grazie sconosciuto benefattore, ti devo dei punti SIAE”

Così Willie Peyote ha spiegato il nuovo brano, accompagnato da un videoclip realizzato dal regista Stefano Carena.

Il video mostra immagini di backstage di Willie e la sua band, gli All Done, ripresi durante lìincisione del disco, i festeggiamenti e i live.

L’atmosfera è vintage e prende spunto dai videoclip trasmessi negli anni ’80 da MTV.

WILLIE PEYOTE LIVE

Prenderà il via il 14 febbraio il tour di Willie Peyote organizzato da Magellano Concerti. Numerosi i sold out già registrati. Ecco il calendario compleato:

14.02.2020 – Nonantola (MO) – Vox

15.02.2020 – Padova – Hall – SOLD OUT

16.02.2020 – Padova – Hall – SOLD OUT

20.02.2020 – Venaria Reale (TO) – Teatro Della Concordia – SOLD OUT

21.02.2020 – Venaria Reale (TO) – Teatro Della Concordia – SOLD OUT

22.02.2020 – Venaria Reale (TO) – Teatro Della Concordia

27.02.2020 – Napoli – Casa Della Musica

28.02.2020 – Modugno (BA) – Demode’

04.03.2020 – Milano – Alcatraz – SOLD OUT

05.03.2020 – Milano – Alcatraz

07.03.2020 – Bologna – Estragon – SOLD OUT

08.03.2020 – Bologna – Estragon – SOLD OUT

12.03.2020 – Roma – Atlantico

13.03.2020 – Firenze – Tuscanyhall

Foto dai Social di Willie Peyote