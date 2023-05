Ad un anno dall'ultimo disco torna Willie Peyote e ci rassicura... visti da fuori siamo tutti incasinati, come un quadro di "Picasso"

Willie Peyote Picasso testo e significato del nuovo singolo del cantautore fuori da venerdì 26 maggio su tutte le piattaforme digitali.

Era maggio del 2022 quando uscita per Virgin Records/Universal Music Italia l’ultimo album di Willie Peyote, Pornostalgia. Ora, ad un anno di distanza l’artista, cantautore e rapper, è pronto a lanciare la prima traccia inedita che andrà a dar forma al suo nuovo progetto discografico.

Ad oggi Peyote conta 6 album pubblicati dal 2011 al 2022 e un lungo elenco di concerti in giro per tutta la penisola .

Willie Peyote Picasso significato del brano

“Visti da fuori, così incasinati, sembriamo tutti un quadro di Picasso“. Con questa frase Willie Peyote riassume Picasso, un brano nato di getto e pubblicato alla vigilia di una estate che si prospetta affollata di musica.

L’artwork della copertina è di Carola De Marchi.

Willie Peyote picasso testo del brano

Non mi va di dirti più quale risposta mi aspetto

la dignità che non ho più forse non l’ho mai avuta del resto

lo sai la vita a volte è strana, non esco da una settimana

e anche questa sera resto a casa c’è Cremonese – Salernitana.

Ok é una scusa ma ho promesso

il tuo pensiero è un vento freddo e se ti incontro so che perdo

(non riesco a dire no)

Tra i miei sbalzi d’umore non so più che gusto ha senza te

sembra tutto mediocre, non so più che senso ha

come se vedessi il mondo intero in bianco e nero

è un film muto e la trama non c’è

nero come il mio umore che va giù

e lì resterà fino al prossimo incontro con te.

Evitarti è impossibile, questa città è solo un grosso paese

ci conoscono bene

gli amici in comune, le strade, i viali quadrati, i bagni occupati, le scale e le chiese

sono stufo già il primo del mese

Tu nuda sul marmo, ti tengo in un palmo, mi calmo

speriamo i vicini non guardino

Faremo l’alba parlando, non sento le gambe né il battito

e ogni promessa è un fallimento, un’altra fuga nel silenzio e ogni volta un po’ mi pento

(non riesco a dire no)

Tra i miei sbalzi d’umore non so più che gusto ha senza te

sembra tutto mediocre, non so più che senso ha

come se vedessi il mondo intero in bianco e nero

è un film muto e la trama non c’è

nero come il mio umore che va giù

e lì resterà fino al prossimo incontro con te

Sei un attimo senza fine

Sei tutte le mie endorfine

Da fuori sembro un Picasso, è sempre un disastro

Tra i miei sbalzi d’umore non so più che gusto ha senza te

sembra tutto mediocre, non so più che senso ha

come se vedessi il mondo intero in bianco e nero

è un film muto e la trama non c’è

nero come il mio umore che va giù

e lì resterà fino al prossimo incontro con te