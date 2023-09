Willie Peyote presenta il nuovo singolo “Frecciarossa”

Willie Peyote, “Frecciarossa”: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i digital store a partire da venerdì 15 settembre, “Frecciarossa” (Virgin Records/Universal Music Italia) è il nuovo singolo di Willie Peyote, che torna con nuova musica dopo la pubblicazione – lo scorso maggio – di “Picasso“.

Nel mentre, cresce l’attesa per il nuovo club tour “Non è (ancora) il mio genere” del rapper e cantautore torinese, la cui partenza è fissata per il 27 ottobre al Vox di Nonantola, in provincia di Modena.

Willie Peyote, “frecciarossa”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Willie Peyote ha annunciato l’uscita di “Frecciarossa” sui social, condividendo con i propri fan un piccolo estratto del testo del brano: “Certi pensieri al buio nascono per fotterti, come le zanzare sembrano elicotteri e non ti lasciano dormire”.

Energia, padronanza tecnica della musica rap, testi che guardano alla canzone d’autore, ironia tagliente e uno sguardo sempre fuori dall’ordinario su tutte le cose del mondo: sono queste le cartucce a disposizione della penna del rapper e cantautore torinese, che anche questa volta non delude le aspettative!

willie peyote, “frecciarossa”: TESTO DEL BRANO

L’amore in casa nostra (L’amore in casa nostra)

L’amore in casa nostra (L’amore in casa nostra)

Certi pensieri al buio nascono per fotterti

Come le zanzare, sembrano elicotteri

E non ti lasciano dormire

Chi ha deciso che la notte è un buon momento per capire

E non per spegnere il cervello con la droga e le serate?

Vivere su un’isola che c’ha solo due strade sterrate

E fare pure finta che un po’ mi mancate

Finché vi dimenticate

Tanto lei mi ama solo se ubriaca

O se è troppo incazzata

Questa relazione è un contratto a chiamata

E se non scrive da due mesi è perché, boh, s’è fidanzata

Speriamo almeno questa vada

E invece non funziona mai

Sei un egoista, narcisista, borderline

Sei solo stronzo, dimmi tu che scuse hai

Dimmi se lo fai apposta

Boicottarti ogni volta quanto ti costa?

L’amore in casa nostra

Dovrebbe esserci, ma non funziona mai

Come il WiFi sul Frecciarossa

Che so già la risposta

L’amore degli inizi

Dovrebbe esserci, ma non funziona mai

Come il POS per i tassisti

Amore, perché insisti?

L’amore in casa nostra

Ma non funziona mai

Dove, quando e come

Non mi ricordo il nome

Ma a chiederglielo adesso non ci faccio un figurone

Sembra morta, “eppur si muove”

La mia vecchia relazione

Talmente tossica che adesso chiede gli spicci in stazione

E non si torna indietro

Di queste disfunzioni c’è un catalogo completo

È il nostro piccolo segreto

M’han detto che l’amore è un po’ una spiaggia per nudisti

Sai quanti ne ho già visti

Quindi hai voglia a dire che ti serve l’esperienza

Ti hanno insegnato solo cose da evitare

Ma alla fine è la mia sola dipendenza

E non mi voglio ancora disintossicare

Anche se non funziona mai

Sei un egoista, narcisista, borderline

Sei solo stronzo, dimmi tu che scuse hai

Dimmi se lo fai apposta

La fiducia è un dono, anche se è malriposta

L’amore in casa nostra

Dovrebbe essere ma non funziona mai

Come il WiFi sul Frecciarossa

Che so già la risposta

L’amore degli inizi

Dovrebbe esserci, ma non funziona mai

Come il POS per i tassisti

Amore, perché insisti?

L’amore in casa nostra (L’amore in casa nostra)

Non funziona mai (Non funziona mai)

L’amore degli inizi (L’amore degli inizi)

Non funziona mai (Non funziona mai)

L’amore in casa nostra

Non funziona mai

Sei un egoista, narcisista, borderline

Dimmi quante scuse hai

Dimmi se lo fai apposta

Boicottarti ogni volta quanto ti costa?

L’amore in casa nostra

Non funziona mai

Sei un egoista, narcisista, borderline

Dimmi quante scuse hai

Dimmi se lo fai apposta

La fiducia è un dono, anche se è mal riposta

L’amore in casa nostra

Dovrebbe essere ma non funziona mai

Come il WiFi sul Frecciarossa

Che so già la risposta