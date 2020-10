E’ ora disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica Tè Alla Cannella, nuovo singolo di Alessandra Wild, il cui nome d’arte è semplicemente Wild.

Il brano è costruito come una sequenza di fotografie e profumi che sanno della persona amata. Un susseguirsi di immagini apparentemente slegate, ma che creano sensazioni insolite, a volte cupe, a volte più luminose.

Un viaggio in macchina, una camminata a dicembre, il profumo sprigionato da un tè caldo: l’amore ha forme e odori molteplici, infiniti e bellissimi.

“Sono in un universo parallelo in cui posso essere chi voglio io e dettare le mie regole, dove le parole mi arrivano come immagini un po’ a caso e spetta a me ordinarle cercando di comporre qualcosa di artistico, folle e non abitudinario con un filo di no-sense che rispecchia il mio carattere.”

Queste le parole di Wild per descrivere Tè alla Cannella. Il brano è accompagnato da un videoclip registrato dalla PopMusicLabel. La protagonista è l’artista stessa. Lei soltanto, intenta a compiere movimenti dinamici e a tratti passionali, come mandare a fuoco un fiore, ballare e camminare in mezzo a un immenso campo fiorito.

WILD

Alessandra nasce il 15 maggio del 2001 in Svizzera, nel Canton Ticino.

Nel 2016 prende parte al Musical Romeo&Juliet, mentre due anni dopo si esibisce nella finale del programma svizzero Kids Voice Tour davanti a una giuria professionale e qualificata.

Dopo aver terminato un percorso di composizione musicale, decide di trasformare la sua passione per la musica in un lavoro.

Tè alla Cannella è il suo singolo d’esordio.