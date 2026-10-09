Wepro pubblica l’album acustico Molto piano, disponibile negli store digitali dal 30 ottobre 2026 per Daylite Records. Il disco contiene undici brani del suo repertorio riletti con un approccio essenziale, per un ascolto più intimo.

L’artista ha dato ai brani un nuovo arrangiamento, basato su chitarra e voce, trasformando il salotto di casa in uno studio di registrazione con l’obiettivo di togliere tutto ciò che non serviva.

Wepro rilegge le sue canzoni in salotto con “Molto piano”

Molto piano nasce dalla necessità di rallentare. Non soltanto dal punto di vista musicale, ma anche emotivo. Wepro, legato a un percorso profondamente segnato dal rock, sceglie di allontanarsi dalle sonorità abituali per tornare sulle proprie canzoni con un’impostazione essenziale.

L’idea non è semplicemente togliere gli arrangiamenti originali. I brani vengono ripensati esplorandone le sfumature emotive e portando in primo piano le parole. Le canzoni vengono quindi trattate quasi come materiale nuovo.

“Perché “Molto piano”? Perché sento che è arrivato il momento di rallentare, soprattutto emotivamente. Di prendersela con calma, di accettare e accettarsi”, racconta Wepro.

Il titolo dell’album nasce proprio da questa esigenza. E l’artista prosegue rivelando: “Vengo dal rock, che amerò per sempre, ma sento che, piano piano, il mio cuore mi sta portando altrove. Sono sempre stata una persona molto eclettica e sento di voler esplorare altri suoni, altri modi di raccontare le stesse emozioni“.

La chitarra è il centro delle nuove versioni di “Molto piano”

La dimensione acustica del disco passa soprattutto dalle chitarre, suonate e arrangiate dallo stesso Wepro. Nel tempo l’artista ha sviluppato anche accordature personali, che diventano qui parte integrante della ricerca sonora.

Il risultato mette in primo piano il modo di suonare e la costruzione dei brani. Gli arrangiamenti non cercano di ricreare le versioni originali in scala ridotta, ma lavorano sulle canzoni per trovarne un’altra forma.

Wepro racconta: “Era da tempo che volevo realizzare un album in cui riprendere alcune delle mie canzoni e trasformarle completamente: versioni acustiche, nuovi arrangiamenti, quasi fossero brani appena scritti. Volevo mettere al centro i testi, la voce e il mio modo di suonare la chitarra. Quindi eccoci qua: io, la mia chitarra, le mie accordature e il mio soggiorno“.

È proprio il soggiorno a rappresentare uno degli elementi più riconoscibili del progetto. Il disco è stato registrato nell’ambiente domestico e conserva intenzionalmente parte di quello che normalmente uno studio di registrazione tende a eliminare.

Rumori ambientali e piccole imperfezioni rimangono nelle registrazioni. Non come effetto aggiunto a posteriori, ma come conseguenza naturale del luogo in cui le canzoni sono state suonate e registrate.

Undici brani con una nuova veste: la tracklist di “Molto piano”

La tracklist attraversa diverse fasi del repertorio di Wepro. L’album è composto da 11 brani:

1. Il tuo bacio

2. Tu mi fai Wao

3. Il senso delle piccole cose che sono grandi.

4. Dram!

5. Come nel giorno in cui

6. Come mi vuoi

7. La vedo nera

8. Blu cristallo

9. Ti ho detto ti amo ma non lo pensavo

10. Perdere così

11. Ti vorrei forever

Un album domestico che lascia entrare anche i rumori di casa

In Molto piano l’ambiente di registrazione non viene nascosto. Wepro ha scelto di conservare il carattere domestico delle sessioni, arrivando a lasciare percepibili alcuni rumori dell’appartamento.

È una decisione coerente con l’impostazione dell’album: ridurre la distanza tra chi suona e chi ascolta. La casa diventa parte della registrazione e le imperfezioni smettono di essere qualcosa da correggere necessariamente.

“Se prestate attenzione, qua e là potrete persino sentire i rumori dell’appartamento. Ed è giusto così“, sottolinea Wepro.

La scelta di Wepro parte dalla chitarra, passa dal soggiorno di casa e arriva a un disco costruito attorno a ciò che rimane quando l’arrangiamento lascia spazio alla voce e alle parole. Molto piano è disponibile negli store digitali dal 30 ottobre 2026.