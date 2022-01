Esce il 21 gennaio “Succo di zenzero Vol.2”, nuovo album di Wayne Santana seguito del disco cult del 2016

Wayne Santana nuovo album in arrivo per l’ex componente della Dark Polo Gang. Esce il 21 gennaio 2022 Succo di zenzero Vol.2.

Umberto Violo, è uno dei membri fondatori della DPG. Nato a Roma, classe 1991, è laureato in Marketing e Comunicazione. Si avvicina alla musica in età adolescenziale e rilascia i suoi primi progetti tra il 2014 e il 2015, quando insieme a Tony Effe, Pyrex e Dark Side forma la Dark Polo Gang, un collettivo che da lì a poco ha dettato legge nel nuovo mondo della musica rap italiana.

Nel 2019 Wayne pubblica Glock, il suo singolo da solista.

Succo di zenzero Vol.2 sarà fuori per Virgin Records/Universal Music Italia. Il disco è stato anticipato dal singolo Marmellata feat. Rosa Chemical, Radical e Tony Effe.

Questo progetto è l’ideale seguito del precedente Succo di zenzero, uscito nel 2016, vero e proprio mixtape cult della scena urban realizzato con la Dark Polo Gang.

Wayne Santana nuovo album. Le versioni in uscita di Succo di zenzero Vol.2

È già partito il pre-save del disco a questo link anche in una versione speciale box in edizione limitata contente il Cd autografato e la T-Shirt di Succo di Zenzero, realizzata in collaborazione con Kappa (qui).

Dall’11 gennaio saranno disponibili in pre-order tutti gli altri formati fisici: Vinile Verde autografato per Amazon, Vinile Rosa, Cd autografato per Amazon e Cd standard.