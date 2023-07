Sara Andreani rassegna le dimissioni da Warner Music Italy

Continuano i cambiamenti nella nuova Warner Music Italy guidata da Pico Cibelli. Dopo 10 anni in Warner Music Italy rassegna le dimissioni Sara Andreani, professionista che ha ricoperto uno dei ruoli strategici nella precedente gestione di Warner.

Fortemente voluta nel ruolo dall’ex Chairman e Ceo di Warner Music Italy, Marco Alboni, la Andreani ha ricoperto il ruolo di A&R and Marketing Dance and Strategic fino a quando, nel 2015, fu promossa a head of marketing and promotion di Warner. Un ruolo di grande prestigio che comportava la gestione delle risorse e del team frontline sia per il repertorio nazionale che per quello internazionale coordinando marketing e promozione.

Con l’arrivo del nuovo Presidente e Ceo di Warner Music Italy, Pico Cibelli, sono diversi i cambiamenti avvenuti nel team Warner Music Italy al fine di creare un gruppo di lavoro compatto e dinamico come dichiarato in una recente intervista a Rockol:

“Prima di incrementare i contratti con gli artisti, quindi, ci siamo dedicati all’organico. Dallo scorso gennaio sono entrate 17 nuove persone nello staff, e altre ne arriveranno. Attualmente Warner Music Italy conta 61 dipendenti e 6 consulenti fissi, ai quali si aggiungono 9 studenti in stage. La presenza dei giovani è vitale. Hanno un’energia spaventosa e – cosa ancora più importante – contagiosa nei confronti dei colleghi.”

E così nella riorganizzazione aziendale che ha visto l’arrivo, tra gli altri, di Gianluca Guido (Vice presidente), Marco Masoli (Head of A&R) ed Eleonora Rubini (Director Marketing Local), Sara Andreani ha prima cambiato ruolo andando a ricoprire quello di responsabile del team internazionale fino ad ora, momento in cui la Andreani sceglie di rassegnare le dimissioni dopo quasi dieci di lavoro in Warner.

Foto di copertina: pagina linkedin di Sara Andreani