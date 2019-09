Il parco autori in forze alla Warner Chappell Music Italia continua a crescere. Proprio nei giorni scorsi infatti hanno firmato un contratto editoriale con la società che vede a capo Roberto Razzini, due cantautori (e autori ovviamente) tra i più interessanti dell’attuale panorama musicale italiano: Alex Vella, ovvero Raige, e Marco Zitelli, in arte Wrongonyou.

Warner Chappell Music Italia continua così a rafforzare il suo nutrito roster di autori che comprende, tra gli altri, Marco Masini, Diego Calvetti e Giulia Anania.

Wrongonyou è un musicista romano, classe 1990 innamorato della musica folk. Il suo debutto risale al 2013.

Ad oggi ha pubblicato l’EP The Mountain Man e l’album Rebirth che è stato accolto con entusiasmo da critica e pubblico.

Questo il messaggio postato sui social dall’artista dopo la firma del contratto editoriale con Warner Chappell Music Italia:

Per quel che riguarda Raige, Alex Vella, questo il suo vero nome, ha iniziato come rapper nel 1999 e con il passare degli anni ha unito sempre di più nella sua musica questo genere musicale con il cantautorato italiano.

Ad oggi sono diversi i dischi pubblicati sia con la sua precedente crew che in veste solista. L’ultimo, Affetto placebo, è uscito proprio negli scorsi mesi (e a settembre ne verrà estratto un nuovo singolo, Ne riderai).

Raige non è nuovo all’esperienza nelle vesti di autore avendo firmato tra le tante, Il Mestiere della vita per Tiziano Ferro e Una foto di me e di te per Marco Carta.

“Questa è la prima delle grandi notizie che ho da darvi, da oggi ho una nuova grande famiglia: Warner Chappell Music Italia.

Con (e per) loro scriverò canzoni nei prossimi anni. Il mio lavoro di paroliere ora, sarà prioritario come mai prima d’ora. Dovrò scavare a fondo, per portare alla luce il bello e il brutto, e per trovare ancora il coraggio di raccontare entrambi.

E’ stata una scelta facile per me, con queste persone condividiamo lo stesso amore per la musica, la stessa passione, e in questi uffici nel centro di Milano si respira voglia di cambiamento, necessità di non fermarsi.

In un (bel?) paese alla deriva, che stagna nel vecchio, questo è puro ossigeno.“